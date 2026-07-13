Рязък обрат с Мъск! Неочаквани думи

Неочакван обрат в отношението на Илон Мъск към Anthropic изненада феновете му. Милиардерът публично призна, че е сгрешил в оценката си за компанията. След години на остри критики той вече определя разработчика на Claude като настоящия лидер в сферата на изкуствения интелект.

„Ясно е, че съм грешал за Anthropic. В момента те очевидно са лидерът в AI. Никоя компания не е пуснала модел, толкова добър като Mythos/Fable, а без съмнение скоро ще представят и Mythos 2", заяви Мъск в публикация в социалната мрежа X.

Изказването представлява рязък завой спрямо предишната му позиция. През последните години Мъск нееднократно атакуваше Anthropic, наричайки компанията „лицемерна“, обвинявайки я в политическа пристрастност и поставяйки под съмнение шансовете ѝ да бъде сред лидерите в надпреварата за изкуствен интелект.

Промяната в тона идва няколко месеца след като SpaceX и Anthropic обявиха стратегическо партньорство. Съгласно споразумението Anthropic ще използва изчислителната инфраструктура на центъра за данни Colossus 1 на SpaceX, получавайки достъп до над 300 мегавата изчислителна мощност и повече от 220 000 графични процесора Nvidia.

Повод за последните коментари на Мъск стана публикация в X, според която Anthropic е силно зависима от инфраструктурата на SpaceX. В отговор предприемачът подчерта, че никога не би използвал тази зависимост срещу своя конкурент.

„Никога не бих прекратил достъпа им по начин, който сериозно да им навреди, дори да са мой конкурент. Това не е моят стил“, написа той.

Освен че похвали най-новите модели на Anthropic, Мъск изрази и уважение към екипа на компанията. По думите му, след срещи с нейни представители е останал впечатлен от тяхната компетентност и стремеж да разработват изкуствен интелект в полза на обществото.

Въпреки признанието си Мъск подчерта, че конкуренцията в AI индустрията далеч не е приключила. Той отбеляза, че неговата компания SpaceXAI е значително по-млада от Anthropic и OpenAI и прогнозира, че следващите няколко години ще бъдат решаващи за определянето на бъдещия лидер в сектора, предаде Business Insider, пише bTV.

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