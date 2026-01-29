Краят на легендата Tesla. Мъск обяви старта на голямата промяна в света

Помните ли времето, когато появата на Tesla Model S по софийските улици беше събитие, което караше хората да се обръщат?

Това беше автомобилът, който промени представите на българина за електрическата мобилност и доказа, че тя може да бъде луксозна и бърза.

Днес обаче този символ на технологичния престиж се подготвя за своята „почетна оставка“.

Илон Мъск вече не гледа към пътя, а към бъдещето, населено от хуманоидни роботи. Заводите за електрически автомобили ще произвеждат роботи. Началото започва с Америка.

За българските фенове на марката това означава, че ерата на оригиналните Model S и Model X приключва, за да направи място за нещо, което Мъск смята за много по-значимо от всеки автомобил, пише digital.

Край на производството на Model S и Model X

Илон Мъск официално обяви, че Tesla ще спре производството на своите два най-стари модела още през следващото тримесечие.

Model S, който е в производство от 2012 г., и SUV моделът X ще бъдат окончателно спрени, за да се освободи място за новите амбиции на компанията.

Въпреки че тези автомобили поставиха основите на електрическата революция, техният пазарен дял постепенно се стопи. И сега пространството във фабриката във Фримонт е по-ценно за новите проекти на компанията.

Проектът Optimus

Мъск планира да произвежда по 1 милион хуманоидния роботи Optimus годишно.

Според него Optimus ще се превърне в най-великия продукт на всички времена, надминавайки по мащаб дори пазара на смартфони, както заяви в Давос.

Преди седмици дори каза на младите да не бързат да учат медицина, защото роботите до няколко години ще са по-добри от най-добрите хирурзи.

Въпреки че демонстрациите до момента бяха приемани със скептицизъм, планът е първите роботи да бъдат пуснати за продажба на широката публика до края на следващата година.

Това е пълна промяна в курса на Tesla – от автомобилен производител към компания за изкуствен интелект и роботика.

Новата ера на Tesla

Изборът на Мъск да „убие“ своите легендарни модели в името на роботиката е най-смелият му ход до момента. Ако Optimus успее, Tesla ще контролира не само как се движим, но и как работим.

Ако се провали обаче, компанията рискува да загуби своите позиции на пазара на електромобили, където конкуренцията става все по-сериозна. За нас в България това означава, че скоро чисто новите Model S ще бъдат само спомен, а следващата ни среща с продуктите на Мъск може да бъде под формата на робот, който ни помага у дома.

