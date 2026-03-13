Ето как войната в Близкия изток ще оскъпи производството на чипове

Ескалацията на войната в Близкия изток може да предизвика нов глобален шок за технологичната индустрия, като засегне доставките на хелий - ключов газ за производството на полупроводници. Експерти предупреждават, че ако конфликтът се проточи, това може да доведе до сериозни проблеми в производството на чипове и до ново поскъпване на електрониката по света, пише Си Ен Ен.

Хелият е страничен продукт от добива на природен газ и играе важна роля в процеса на производство на чипове, тъй като се използва за контрол на температурата при сложните технологични операции. Полупроводниците са в основата на почти всички съвременни устройства - от смартфони и компютри до автомобили и индустриално оборудване.

Според Тони Хуан, директор на технологичната изследователска компания Digitimes, сериозният ефект от войната може да се усети, ако бойните действия продължат няколко месеца. Той посочва, че около една трета от световните доставки на хелий идват от Катар - ключов играч на пазара на втечнен природен газ.

Миналата седмица държавната компания QatarEnergy обяви спиране на производството и износа на природен газ. Според информация на Ройтерс нормалното производство може да бъде възстановено най-рано след около месец. Подобно прекъсване на добива неминуемо води и до спад в производството на хелий.

В същото време експерти призовават да не се изпада в паника. Дан Найстед, вицепрезидент на инвестиционната компания TriOrient Investments, заяви, че поне в краткосрочен план сериозни проблеми не се очакват. По думите му индустрията разполага със запаси за около 30-40 дни, а освен това хелий се произвежда и в други страни.

От тайванската Администрация за индустриално развитие също заявиха пред Си Ен Ен, че към момента доставките на хелий остават стабилни. Според институцията вносителите могат да се снабдяват от алтернативни източници като Съединените щати и Австралия.

Експертите допълват, че голяма част от използвания в производството на чипове хелий се рециклира и използва повторно. Това означава, че само малка част от необходимите количества трябва да се осигурява чрез нови доставки. Въпреки това при продължителна война в региона рискът от сериозни сътресения на пазара на полупроводници остава реален.

