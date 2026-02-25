WOLED и QD-OLED телевизори. Какво представляват и кой е по-добър?

Пазарът на OLED телевизори постепенно излиза от нишовия сегмент и става все по-достъпен за масовия потребител. С понижаването на цените обаче се появява друг въпрос - коя технология да се избере, когато става дума за висок клас дисплей. В момента купувачите най-често се изправят пред две основни разновидности на OLED панелите - WOLED и QD-OLED.

И двата типа предлагат картина, която значително превъзхожда стандартните LED телевизори, но разликите в начина им на работа водят и до различни визуални резултати, посочва SlashGear.

WOLED срещу QD-OLED - различна философия зад светлината

WOLED, или White OLED, разчита на пиксели, които първоначално излъчват бяла светлина. Тя преминава през цветни филтри - червен, зелен и син - за да се формира крайното изображение. Тази технология е популяризирана от LG и в момента се използва в голяма част от OLED телевизорите на пазара.

QD-OLED, съкращение от Quantum Dot OLED, е по-нова разработка на Samsung. Тук основният източник на светлина са сини OLED емитери. Вместо класически цветни филтри, панелът използва квантови точки, които преобразуват синята светлина в червена и зелена. Така се елиминира необходимостта от филтри и се променя начинът, по който се възпроизвеждат цветовете.

Качество на картината - яркост, наситеност и нива на черното

И двете технологии осигуряват перфектно черно, тъй като всеки пиксел се контролира независимо и може да бъде напълно изключен. Именно това е една от големите разлики спрямо традиционните LED телевизори.

При WOLED обаче използването на цветни филтри води до известна загуба на яркост. Част от светлината се „отнема“ в процеса на филтриране. QD-OLED, от своя страна, не използва филтри, което позволява по-висока ефективност на яркостта и по-наситени цветове.

RTINGS провежда обстойни тестове и на двата типа панели и установява, че QD-OLED моделите демонстрират по-висока цветова наситеност, независимо от яркостта на сцената. Това ги прави особено впечатляващи при HDR съдържание и игри, където интензивността на цветовете е ключова.

Представяне при околна светлина - неочакваната разлика

Съществено различие се наблюдава при поведението на панелите в осветена стая. Тук значение има т.нар. „подобряване на нивото на черното“ при околна светлина - как изглеждат тъмните сцени, когато има външни източници на светлина.

QD-OLED дисплеите не разполагат с поляризиращ слой. Това повишава яркостната ефективност, но ги прави по-чувствителни към отражения и околна светлина. В добре осветена стая черното може да изглежда малко по-сиво.

WOLED панелите, благодарение на своята структура, са по-малко податливи на този ефект. Те успяват да запазят по-дълбоки и наситени черни тонове дори в ярко осветено помещение.

Цена и позициониране на пазара

Тъй като WOLED технологията е на пазара от по-дълго време, тя е добре установена и производствените процеси са оптимизирани. В резултат тези телевизори обикновено са по-достъпни като цена.

55-инчовият LG B5 OLED например се предлага за около 1500 долара и често се посочва като един от най-добрите OLED модели по съотношение цена-качество.

За сравнение, 55-инчовият Samsung S90F с QD-OLED панел струва приблизително 1800 долара. По-високата цена отразява по-новата технология и нейните предимства в яркостта и цветопредаването.

Кой да изберем - въпрос на приоритети

В крайна сметка изборът между WOLED и QD-OLED зависи от условията на гледане и бюджета. Ако приоритет са максималната яркост и наситеността на цветовете - особено при HDR филми и гейминг - експертите насочват към QD-OLED.

Ако обаче търсите по-достъпно решение с отличен контраст, стабилно представяне при различно осветление и доказана надеждност във времето, WOLED остава балансиран и сигурен избор.

