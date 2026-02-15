Експерти посочиха най-добрия бюджетен телевизор за 2026 година

Купуването на бюджетен телевизор не означава задължително компромис с качеството. Според експертни анализи на пазара вече има достъпни модели, които предлагат прилично качество на картината и солидна функционалност на разумна цена.

Експертите от RTINGS посочват модела Hisense QD6QF като най-добрия бюджетен телевизор в момента, като цената му започва от приблизително 270 долара. Според тях именно този модел предлага най-добрия баланс между цена и възможности в ниския ценови клас.

Сравнението с конкуренцията показва осезаема разлика. 43-инчовият Amazon Fire TV струва около 330 долара, Samsung QLED - 548 долара, а LG C2 OLED достига 800 долара. По-високата цена обикновено гарантира по-добро изображение и повече екстри, но за стандартно домашно гледане Hisense QD6QF се счита за оптимален избор.

43-инчовият модел поддържа QLED color, Dolby Vision HDR и Dolby Atmos. Разполага с честота на опресняване от 60Hz, Bluetooth, HDMI, USB и Wi-Fi. Телевизорът позволява стенен монтаж, а вградената поддръжка на Alexa дава възможност за гласово управление.

Моделът работи на платформата Fire TV, което осигурява удобна интеграция с услугите на Amazon. За геймърите е наличен режим Game Plus с променлива честота на опресняване и автоматично намаляване на латентността.

В Amazon телевизорът има оценка 4,1 от 5 звезди въз основа на над 1600 отзива. Потребителите най-често хвалят доброто качество на картината за цената, широкия ъгъл на гледане, лесната първоначална настройка и приличния звук.

Сред недостатъците се посочват евентуални замръзвания, забавяния при превключване на канали и понякога слаба реакция на дистанционното управление. Някои потребители изразяват притеснение, че функционалността може да се влоши с времето, поради което експертите съветват подобни сигнали да бъдат внимателно преценени преди покупка.

Освен това RTINGS определя и най-добрия бюджетен OLED телевизор, който не е Samsung или Sony. Според анализа LG B5 предлага повечето от усъвършенстваните функции на OLED панела на цена от 900 долара за 55-инчов модел и представлява отлична входна точка в света на OLED технологиите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com