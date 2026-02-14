Райско село у нас стана дом за милионери. Най-скъпите имоти

Белащица от години е сред най-желаните места за живеене около Пловдив, но през последните две години интересът към селото премина в нова фаза. Търсенето изпреварва предлагането, цените растат устойчиво, а инвеститорите превръщат района в една от най-премиум локациите в България извън София. Данните от водещите имотни портали показват, че Белащица вече играе в собствена лига — с цени, които се доближават до тези в Бистрица, Панчарево и Драгалевци.

Цените - Белащица влиза в клуба на най-скъпите крайградски райони

Средната цена на имотите в Белащица достига 255 467 евро, а средната цена на квадратен метър е 2263 евро според Imot.bg. Това е ниво, което малко села в България могат да достигнат. В Bazar.bg къщите се предлагат между 210 000 и 570 000 евро, като най-скъпите имоти са нови, модерни и с панорамни гледки към Пловдив. В Imoti.info новите къщи започват от 210 000 евро и достигат 350 000 евро и нагоре, в зависимост от площта, архитектурата и етапа на завършеност.

Пазарът на парцели също е изключително активен. В OLX цените варират от 72 000 до 215 000 евро, като най-търсени са парцелите между 600 и 1500 кв.м.

Модерни къщи, панорама и малки затворени комплекси

Купувачите в Белащица търсят предимно нови къщи с модерна архитектура, двор между 100 и 300 кв.м и гледка към Пловдив. Инвеститорите активно изграждат малки затворени комплекси от редови или самостоятелни къщи. Един от характерните примери е комплексът от четири редови къщи с цена 210 000 евро, РЗП 153 кв.м, двор 141 кв.м и планирано завършване през 2026 г.

Търсят се и едноетажни къщи с по-големи дворове, както и имоти „под ключ“, които позволяват бързо нанасяне. Купувачите са готови да платят повече за качествено строителство, добра локация и панорама.

Новият пловдивски елит

Профилът на купувачите в Белащица е ясен и устойчив. Това са семейства с високи доходи, IT специалисти, предприемачи, собственици на бизнеси, както и пловдивчани, които искат да заменят градския апартамент с къща в престижна зона. Има и интерес от българи, живеещи в чужбина, които търсят имот за завръщане или за инвестиция.

Белащица се превърна в символ на лукс — място, което предлага спокойствие, чист въздух, гледки и усещане за затворена общност, без да се губи връзката с града.

Инфраструктурата - силен коз в надпреварата с другите села

Инфраструктурата е едно от най-големите предимства на Белащица. Селото е на 10 минути от Пловдив, с асфалтирани улици, нови частни пътища в комплексите, добра осветеност и бърз достъп до Околовръстното. Много от новите проекти включват частни улици, контрол на достъпа, пречиствателни станции и модерни фасади.

Близостта до Родопите и възможността за бързо излизане към планината допълват усещането за висок клас живот.

Новата тенденция

Белащица е част от по-широка тенденция на миграция към селата около големите градове, но се отличава с по-висок клас строителство и по-високи цени.

В района на Пловдив Марково също е силно търсено, но цените там са по-ниски и предлагането е по-разнообразно. В Софийско Бистрица, Панчарево и Лозен са аналогични примери — престижни локации с ново строителство, високи цени и силно търсене. Във Варненско селата около Аксаково и Кранево също бележат ръст, но не достигат премиум нивата на Белащица.

Белащица се позиционира като „пловдивската Бистрица“ — място, което комбинира близост до града, природна среда и висок стандарт на живот.

Перспектива: Цените ще продължат да растат

Всички фактори сочат, че имотният пазар в Белащица ще остане активен и през 2026 г. Новите проекти се продават още преди завършване, а интересът от заможни купувачи не намалява. Ограниченото предлагане на качествени парцели и високата себестойност на строителството ще продължат да поддържат цените на високи нива.

Белащица вече не е просто село край Пловдив — тя е премиум зона, която задава стандартите за модерно крайградско живеене в България.

