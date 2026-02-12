Край на лесните печалби от имоти? Инвеститорите отстъпват през 2026 г.

Покупките на жилищни имоти с цел бърза препродажба и печалба се очаква да се свият чувствително през 2026 г. Ако през последните години подобен тип сделки почти гарантираха доходност, то несигурността в ценовите нива и по-предпазливите нагласи на купувачите ще охладят апетита на спекулативните играчи, сочи анализ на АДРЕС Недвижими имоти.

Според изпълнителния директор на компанията Гергана Тенекеджиева именно инвестиционните сделки ще претърпят най-драстичната промяна. Делът им, който през 2025 г. е бил около 25%, се очаква да се свие до 10-15%. Това ще важи както за купуващите „на зелено“ с цел излизане от инвестицията след Акт 16, така и за онези, които разчитат на естествения ръст на цените на вторичния пазар.

Пазарът се връща към реалните нужди

През 2026 г. двигател на пазара ще бъдат покупките за лично ползване, които ще формират над 70% от всички сделки. Евтиният паричен ресурс и реалната житейска нужда от жилище ще останат основен катализатор.

Над 70% от сделките ще се реализират с банков кредит. Макар да има индикации за леко затягане на финансирането във втората половина на 2025 г. и началото на 2026 г., достъпът до кредит остава сравнително стабилен. Нагласата „ще купя, ако ми дадат кредит“ постепенно се превръща във водеща. Ако в началото на 2025 г. съотношението между спестявания и кредити е било 2:1, то в началото на 2026 г. вече е 1,8:1 - знак за растяща зависимост от банково финансиране.

Активността - между ръста на доходите и пазара на труда

През последните 12 месеца доходите са изпреварили инфлацията почти три пъти - 12% ръст срещу 4,4% инфлация. Това е една от причините пазарът да остане активен. София, Пловдив, Варна и Бургас регистрират 11% увеличение на обема сделки, докато средно за страната ръстът е 6%.

Въпреки лек спад в запитванията в края на годината, общите данни остават положителни. В същото време бъдещата динамика ще зависи и от пазара на труда. Макар 62% от компаниите да не са планирали съкращения, растящите разходи за труд и недостигът на квалифицирана работна ръка могат да окажат отражение и върху имотния сектор.

Новата инвестиционна ниша - гаражите

При очаквания спад на спекулативните жилищни сделки инвеститорите вероятно ще се насочат към гаражи. България е сред водещите страни в ЕС по ръст на продажбите на нови автомобили през 2025 г., с около 15% увеличение на новорегистрираните коли.

Това прави покупката на гараж сравнително ликвидна и по-достъпна инвестиция. В София цените варират между 20 000 и 50 000 евро, а в Пловдив, Варна и Бургас - между 15 000 и 40 000 евро. Освен това гаражите не носят допълнителни разходи като жилищните имоти.

Цените - без признаци за спад

През 2025 г. цените в четирите големи града са нараснали с 15-20%. Двустайните и тристайните апартаменти поскъпват по-съществено заради по-високата си ликвидност и функционалност.

Според анализа към момента няма индикации за спад през 2026 г. Подобен сценарий би бил възможен само при масова поява на продавачи с остра нужда от средства, но делът им се очаква да бъде не повече от 8%. Дори те няма да правят сериозни компромиси с цената. Делът на сделките с отстъпка е нараснал до над 45%, но реалният размер на намаленията остава между 2% и 8%.

Средно около 8 огледа са били необходими за покупка, реализирана за приблизително два месеца. Профилът на купувача продължава да се подмладява - около 40 години средно, а в столицата дори по-малко.

Какво търсят купувачите

Около 36% от продадените жилища през 2025 г. са с южно изложение, което остава приоритет за над половината клиенти. Освен локацията и съотношението цена:качество, ключови фактори са транспортната достъпност, инфраструктурата, зеленината и социалната среда.

Най-честият компромис е квадратурата, тъй като доброто разпределение може да компенсира по-малката площ.

Панелните жилища - подцененият фаворит

Панелните апартаменти продължават да са във фокуса на клиентите. Около 10% от търсенето е насочено към тях, но предлагането е едва 1%. Ако достигне 3%, интересът може да скочи до 20%. Около 30% от панелните жилища се продават само след един оглед.

Абсолютната стойност на тристаен панелен апартамент в Люлин 2 например е равна на тази на двустаен в Стрелбище, което прави избора логичен за семейства с нужда от повече помещения.

Наемите - възможна нова вълна

Пазарът на наеми през 2025 г. остава стабилен. Средният наем за едностаен апартамент е около 480 евро, за двустаен - между 600 и 700 евро, а за тристаен - между 800 и 1000 евро.

При нарастваща зависимост от кредити и възможна несигурност на трудовия пазар е възможно през 2026 г. повече хора да отложат покупката и да се насочат към наемния сегмент. Това може да окаже възходящ натиск върху наемите и да даде алтернатива на инвеститорите, които вместо да продават, да отдават имотите си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com