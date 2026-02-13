Петролът поевтинява за втора поредна седмица

Цените на петрола леко се понижиха в азиатската търговия в края на седмицата, като се насочват към втора поредна седмица на спад, предаде Ройтерс. Движението надолу идва на фона на отслабване на напрежението между САЩ и Иран, което в началото на седмицата тласна котировките нагоре.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 6 цента или 0,1 процента до 67,46 долара за барел към 06:48 часа българско време. Американският лек суров петрол WTI загуби 12 цента или 0,2 процента до 62,72 долара за барел. Само в предходната сесия Брент се понижи с 2,7 процента, а WTI - с 2,8 процента.

В началото на седмицата пазарите реагираха с ръст заради опасения, че САЩ могат да предприемат военни действия срещу Иран, ключов производител в Близкия изток, във връзка с ядрената програма на Техеран. Президентът Доналд Тръмп обаче заяви, че САЩ могат да постигнат споразумение с Иран през идния месец, което доведе до рязък спад на котировките.

„Цените са под натиск заради признаци, че САЩ искат да си осигурят повече време за постигане на сделка с Иран, което намалява краткосрочната премия за геополитически риск“, коментира анализаторът на IG Тони Сикамор.

Допълнителен натиск върху пазара оказа и месечният доклад на Международната агенция по енергията, която прогнозира по-слаб от очакваното ръст на глобалното търсене на петрол през годината. Според агенцията общото предлагане вероятно ще надхвърли търсенето, което допълнително ограничава потенциала за повишение на цените.

