Бум в добивния сектор на Саудитска Арабия през 2025 г.

Саудитска Арабия отчита рекорден ръст на издадените разрешения за добив на полезни изкопаеми през 2025 г., като увеличението достига 220 процента спрямо предходната година, съобщи саудитската новинарска агенция СПА. Данните на Министерството на индустрията и минералните ресурси показват силно ускоряване на инвестиционната активност в сектора и засилен интерес към проучването на нови находища.

Според официалната информация стойността на минералните ресурси на кралството се оценява на над 9,4 трилиона саудитски риала, което се равнява на малко над 2,4 трилиона долара. Говорителят на министерството Джарах ал Джарах съобщи, че общият обем на инвестициите по новите проекти вече надхвърля 44 млрд. риала. Средствата са насочени основно към добива на висококачествени руди, включително злато и фосфати.

От министерството подчертават, че усилията са насочени към облекчаване на процедурите и създаване на по-благоприятна среда за местни и чуждестранни инвеститори. Целта е минният сектор да се превърне в третия стълб на националната индустрия и ключов фактор за икономическата диверсификация в рамките на програмата „Саудитска визия 2030“.

Напредъкът на кралството се отчита и на международно ниво. В годишното проучване за 2024 г. на канадския Институт „Фрейзър“ Саудитска Арабия се изкачва до 23-то място в Индекса за инвестиционна привлекателност в минния сектор, при 114-о място през 2013 г. Според властите това е резултат от проведените регулаторни и законодателни реформи през последното десетилетие.

