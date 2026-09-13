Бум в добивния сектор на Саудитска Арабия през 2025 г.
Рекорден скок на лицензите и милиардни вложения в добива на полезни изкопаеми
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Рекорден скок на лицензите и милиардни вложения в добива на полезни изкопаеми
Освен това той е поискал от министъра на вътрешните работи Дъг Бъргам да вземе същите мерки за териториалните води
Тя е богата на редица полезни изкопаеми, включително кобалт, литий и уран
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Междувременно Шмигал заяви, че страната му не води никакви преговори за възможни териториални отстъпки
25 796 лв. е средната годишна заплата в сектора през 2021 г.
Правителството одобри издаването на разрешение на „Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площта „К...
Столичната фирма „Интерпром" ЕООД получи разрешение от Министерски съвет за разработване на площта „Петрово" в община Сандански. Размерът на очакванит...
Фирма „Благун" ЕООД ще проучва възможностите за добив на метални полезни изкопаеми в площ „Благун" в община Крумовград. Разрешението се предоставя за...