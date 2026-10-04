Огромна промяна в самолета. Нови правила за всички компании

Европейският съюз въвежда най-мащабната реформа в правата на въздушните пътници от 2004 г. насам. След повече от десет години преговори Европейският парламент и държавите членки постигнаха окончателно споразумение през юни 2026 г., което променя начина, по който пътуваме със самолет в рамките на ЕС. Реформата влиза в сила през 2027 г., след приключване на всички законодателни процедури.

Две безплатни единици ръчен багаж - новият стандарт в ЕС

От 2027 г. всеки пътник, който лети в рамките на ЕС или от ЕС, ще има право на две безплатни единици ръчен багаж, включени автоматично в цената на стандартния билет. Това е край на хаоса с различните правила на авиокомпаниите и на допълнителните такси, които нискотарифните превозвачи налагаха години наред.

Личен предмет

Малка чанта, раница или калъф за лаптоп, която се побира под седалката отпред.

Ръчен багаж

Една по-голяма чанта с максимални съвкупни размери 100 см и тегло до 7 кг.

ЕС въвежда тези правила, за да премахне различните размери, тегла и такси, които объркваха пътниците и често водеха до допълнителни разходи на летището.

Ще има ли билети без багаж? Да - но като опция

Авиокомпаниите ще могат да предлагат по-ниски цени за пътници, които избират да пътуват без ръчен багаж. Това е компромис, който позволява на превозвачите да запазят част от бизнес модела си, но без да нарушават новите права на пътниците.

Какво още се променя в самолетните пътувания

Реформата е много по-широка от правилата за багаж. Тя модернизира цялата система за защита на пътниците:

По-ясни цени и край на скритите такси

Авиокомпаниите ще трябва да показват реалната цена на билета, включително всички задължителни такси.

Край на „no-show“ наказанията

Пътниците няма да губят обратния си билет, ако не са използвали първия сегмент от пътуването.

По-бързи компенсации при закъснения и отменени полети

Авиокомпаниите ще трябва да уведомяват пътниците за правото им на обезщетение в рамките на 96 часа. Компенсациите остават €250, €400 и €600 според разстоянието.

По-добра защита за уязвими групи и семейства

Децата ще бъдат настанявани до родителите си без допълнителни такси.

По-бързи възстановявания на суми

Процедурите за връщане на пари при отменени полети се ускоряват значително.

Кога влиза в сила реформата?

Новите правила ще започнат да действат през 2027 г., след като бъдат окончателно одобрени от Европейския парламент и Съвета и след техническия период за внедряване от авиокомпаниите.

А какво става с Великобритания?

Поради Брекзит новите правила не се прилагат автоматично за авиокомпании, базирани в Обединеното кралство - като British Airways, EasyJet UK, Jet2.

Но ако полетът излита от държава членка на ЕС към Великобритания, британските авиокомпании трябва да спазват европейските правила за багаж и права на пътниците. Това следва от общия принцип на прилагане на регламентите на ЕС към всички полети, които тръгват от територията на Съюза.

Голяма промяна за всички, които летят в Европа

Реформата е историческа: тя променя начина, по който купуваме билети, какво носим със себе си, как ни компенсират при проблеми и как авиокомпаниите комуникират с нас.

От 2027 г. пътуването със самолет в ЕС ще бъде по-прозрачно, по-справедливо и по-удобно — с повече права, по-малко такси и ясни правила, които важат за всички превозвачи.