Нов обрат по делото за смъртта на 12-годишната Сияна! Домът на председателя на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ) проф. Станимир Карапетков в Сливен е бил претърсен около 20 часа вчера по разпореждане на наблюдаващ прокурор. При акцията са извършени претърсване и изземване на веществени доказателства във връзка с образувано досъдебно производство. Това съобщава "Глас нюз", позовавайки се на свои източници.

По време на процесуално-следствените действия Карапетков е бил временно изведен от жилището, за да не възпрепятства работата на разследващите. По-късно е бил освободен. На място е пристигнал и адвокатът му Димитър Марковски.

Към момента няма официално оповестена информация от прокуратурата.

Николай Попов: Синьото такси дойде за Карапетков!

Новината предизвика незабавна реакция от бащата на трагично загиналата Сияна. Николай Попов публикува на личната си страница във Фейсбук кратко, но многозначително съобщение: "Синьото такси дойде за Станимир Карапетков! Време беше! Няма да спра да коментирам!"

"ДА, ПРИЯТЕЛИ! ВЯРНО Е!"

Под публикацията последовател го попита дали професорът е арестуван. Попов отговаря утвърдително с емотикон. Към момента няма официално потвърждение от компетентните органи, че Карапетков е задържан.

Но преди минути Николай Попов пусна втори пост във фейсбук: "ДА, ПРИЯТЕЛИ! ВЯРНО Е!" А Нова тв съобщи, че Карапетков е бил задържан по време на акция на ГДБОП в дома му, като не е ясно дали след пертърсването е освободен или отведен.

Година на обвинения и тежък конфликт

От месеци Николай Попов поставя под съмнение професионалната независимост на проф. Карапетков. Бащата на момичето твърди, че експертът е в зависимост от адвокат Явор Нотев, който защитава подсъдимия за катастрофата Георги Александров.

Попов многократно е настоявал Карапетков да се оттегли от експертната си дейност по случая. Според него професорът и адвокатът се явяват по различни дела и "съсипват човешки съдби".

И Карапетков, и Нотев отричат отправените обвинения.

Конфликтът стигна и до съдебната зала. През януари 2026 г. проф. Карапетков поиска отвод като вещо лице по делото "Сияна". Той посочи като мотив публичните изявления на Николай Попов и предприетите от него действия срещу експерта. Окръжният съд в Плевен първоначално не уважи искането за самоотвод.

На 16 февруари обаче съдът прие оттеглянето на Карапетков от процеса и назначи нова комплексна съдебна автотехническа и медицинска експертиза. Така спорът около първоначалното заключение се превърна в един от най-сериозните проблеми по делото.

Липсващи снимки и спор за експертизата

Съдебният процес беше белязан и от въпроси около доказателствата. През февруари стана известно, че от материалите по делото липсва цял фотоалбум с 12 снимки от втория оглед на местопроизшествието, извършен на 4 април 2025 г. в присъствието на проф. Карапетков.

Снимките са свързани със следа, която експертът е интерпретирал като жълто-кафява следа от автомобилна гума. Николай Попов оспори това заключение и постави въпроса дали описаната следа действително се вижда на снимковия материал.

Съдът поиска фотоалбумът да бъде изискан от Националната следствена служба. Междувременно беше назначена нова комплексна експертиза, която трябва да даде отговори за механизма на катастрофата и причините за трагедията.

Делото отново се отложи

Последният обрат с претърсването в дома на Карапетков идва на фона на поредно забавяне на процеса. На 17 ноември трябваше да се проведе 13-ото заседание по делото в Окръжния съд в Плевен. Очакваше се да бъде представена комплексната съдебномедицинска и автотехническа експертиза. Ако не бяха направени нови искания за доказателства, процесът можеше да премине към заключителните пледоарии.

Заседанието обаче беше отложено, след като от съда съобщиха, че съдията е в болничен и не може да присъства.

Николай Попов изрази съмнение, че отлагането е случайно, и го свърза с предстоящото изслушване на новата експертиза. Съдът официално посочи заболяването на съдията като причина за промяната в графика.

Така делото за смъртта на Сияна продължава да бъде съпътствано от спорове за експертизите, липсващи материали и конфликти между участниците в процеса.

Сега вниманието се насочва и към досъдебното производство, във връзка с което е претърсен домът на проф. Станимир Карапетков. Какво точно търсят разследващите, какви доказателства са иззети и има ли връзка между новото разследване и конфликта около делото "Сияна" - това са въпросите, на които се очакват официални отговори.