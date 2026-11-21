Пореден кошмар - лек автомобил се заби в жилищен дом в Мездра.

По вътрешна уличка лекият автомобил с 77-годишен водач зад волана удря линейка. Тя се преобръща и удря електрически стълб, след което колата тръгва надолу.

Цяло чудо е, че по улицата, по която има пешеходци, не е имало хора, както и че по основния булевард и по алеята, не е имало разхождащи се, предаде бТВ.

Колата пресича двете платна на булеварда, забива се в металната врата на къщата, след което влиза в гаража и се преобръща на страната на водача.

Първоначалната версия е, че водачът е загубил по някакъв начин контрол над автомобила. Той е останал само с една ръка, след което е тръгнал да бяга от мястото на инцидента.

Другата версия е, че нещо му се е случило и му е прилошало.

Работещи доброволци на тази площадка разказаха, че колата е профучала с изключително висока скорост.

В момента разследващите извършват оглед на местопроизшествието. Двамата стопани на дома са отсъствали по време на инцидента. Иначе е щяло да се случи нещо още по-лошо.