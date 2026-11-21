Да получиш няколкостотин евро, без да работиш, звучи примамливо. Особено когато нямаш постоянни доходи и едва свързваш двата края. Но за десетки жители на Видинско обещанието за лесни пари се превръща в капан, от който трудно могат да се измъкнат.

Срещу суми от 50, 100 или 300 евро хора в затруднено материално положение се съгласяват автомобил да бъде регистриран на тяхно име. Някои впоследствие установяват, че по документи притежават не една, а десетки коли. Превозните средства се управляват предимно от румънски граждани в чужбина, а данъците и глобите остават за българските им собственици.

Мащабната практика беше разкрита в разследване на журналистката Вероника Димитрова за рубриката „По следите“ на NOVA. След предприети действия по полицейски проверки, започнали още през август, във Видин са задържани четирима мъже.

Никога не е имала книжка, но се оказва собственик на девет коли

Една от потърпевшите живее в малко село край Видин. Няма шофьорска книжка, нито средства да си купи автомобил. Въпреки това по документи притежава цели девет.

Всичко започва на железопътната гара, където непозната жена, представила се като Ася, ѝ предлага да спечели 500 евро срещу регистрацията на кола на нейно име.

Още същия ден я отвежда в КАТ – Видин, където документите са оформени за кратко време. Жената остава с убеждението, че е станала собственик само на един автомобил.

Месеци по-късно започват да пристигат глоби за превишена скорост от Германия, Австрия и Унгария. Тогава разбира, че на нейно име се водят девет превозни средства.

Натрупаните задължения достигат хиляди евро, а банковата ѝ сметка е запорирана заради неплатени данъци и санкции.

300 евро печалба, 14 автомобила и спрени социални помощи

Подобна е историята на друг жител на Видинско. Същата посредничка го заговорила пред банка и му предложила 300 евро, ако се съгласи на негово име да бъде регистриран автомобил.

Мъжът предоставил личната си карта, изчакал пред КАТ и подписал документи. По-късно започнал да получава актове от Германия, Австрия и Нидерландия.

Така научил, че е собственик на около 14 автомобила.

Освен неплатените данъци и глоби мъжът понесъл и друга последица – социалните му помощи били прекратени. Заради множеството превозни средства, записани на негово име, той вече не отговарял на условията за подпомагане.

Друг потърпевш разказва, че още преди шест-седем години на негово име били регистрирани повече от 11 автомобила и една платформа. Днес дължи над 4000 евро данък на община Димово.

600 автомобила само по една от схемите

Колко голям е проблемът? Според кмета на община Димово Светослав Славчев има жители на селата, които се водят собственици на по 40 автомобила.

По цитираните от него данни около 600 коли са регистрирани чрез подобна практика, а общината не успява да събере хиляди евро дължими данъци.

Още по-тревожен случай описва кметът на Макреш Митко Антов. По думите му жена, лекувана в психиатрична клиника, се оказала собственик на осем автомобила.

Разследването показва как хора, които нямат възможност да поддържат дори една кола, се превръщат на хартия в притежатели на цели автопаркове.

Кой стои зад регистрациите?

Според разследването на NOVA част от посредниците използват по-ниските разходи за регистрация, данъци и застраховки в България в сравнение с Румъния.

Автомобилите получават български регистрационни номера на името на социално уязвими граждани или фирми с подставени лица, след което се използват в други европейски държави.

Сред посочените в журналистическата проверка са братята Людмил и Борислав Бориславови от видинския квартал „Нов път“.

Екипът на телевизията използва подставено лице, за да провери как се организира регистрацията на автомобил срещу заплащане. След предварителна уговорка с Людмил Бориславов журналистите се появяват с камера. Мъжът отрича да знае за подобна практика и отказва да отговори на въпросите им.

В разследването е споменат и Кирил Борисов. Потърпевш твърди, че той му предложил по 50 лева за всеки автомобил, регистриран на негово име и на името на съпругата му. Така семейството се оказало с шест коли и неплатени глоби.

Същият мъж твърди, че Борисов се позовал на свои близки, работещи в полицията.

Запитан от NOVA за работата на сина си, Борисов отговаря: „Какво общо има това? Ние сме отделни семейства, всеки отговаря за себе си“.

Има ли замесени служители на КАТ?

В хода на журналистическото разследване се появяват и твърдения за евентуално участие на полицейски служители. Те обаче не са потвърдени.

Началникът на отдел „Охранителна полиция“ във Видин комисар Мартин Марков заявява, че при извършените проверки няма установени данни служители на областната дирекция на МВР да са съдействали за подобни регистрации.

Той уточнява, че при наличие на доказателства съответните служби и прокуратурата ще бъдат сезирани.

Полицията работи съвместно с Националната агенция за приходите по случаи, свързани с предполагаеми нарушения на данъчното и наказателното законодателство.

Четирима задържани, две досъдебни производства

На 20 ноември полицията във Видин съобщи за задържането на четирима мъже на 19, 36, 55 и 62 години.

Разследващите проверяват използването на неистински документи – договори за покупко-продажба, фактури и други книжа – при регистрацията на автомобили на името на социално уязвими хора.

Образувани са две досъдебни производства за престъпления по член 309 от Наказателния кодекс. Материалите ще бъдат докладвани в прокуратурата.

Ръководството на ОДМВР – Видин обяви и допълнителни мерки за контрол при регистрацията на автомобили, за да предотврати фиктивни прехвърляния и злоупотреби с лични данни.

Докато разследването продължава, десетки хора във Видинско остават с последствията от сделки, които са смятали за лесен начин да припечелят някой лев – неплатени данъци, глоби от чужбина, запорирани сметки и загубени социални помощи.