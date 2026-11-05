Единодушие в парламента: Всички 21 кандидати за ВСС минаха първото сито

Всички 21 кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от парламентарната квота продължават към решаващото гласуване в Народното събрание. След приключването на изслушванията парламентарната комисия по правни въпроси единодушно подкрепи предложението кандидатурите да бъдат внесени за обсъждане и последователно гласуване в пленарната зала.

Решението беше взето с 18 гласа „за“.

Както припомня БТА, общо 21 магистрати преминаха през изслушванията – 13 кандидати за Съдийската колегия и осем за Прокурорската колегия на ВСС. Те се състезават за общо 11 места – шест в Съдийската и пет в Прокурорската колегия.

Предстои Народното събрание да гласува всяка кандидатура поотделно. За избор е необходимо квалифицирано мнозинство от две трети от народните представители, или най-малко 160 гласа.

Дълъг път през спорове и критики

Председателят на правната комисия Янка Тянкова от парламентарната група на „Прогресивна България“ изрази удовлетворение от начина, по който е преминала процедурата.

„Извървяхме един много дълъг път, в който с много критики и спорове в крайна сметка се обединихме около процедурните правила. А след това пак с доста спорове и критики проведохме и настоящата процедура. Аз лично и колегите ми са изключително удовлетворени от начина, по който протече това изслушване, защото действително се зададоха максимално много въпроси, чуха се различни гледни точки, събраха се много доказателства, даже и ненужни доказателства, но се събраха, за да няма съмнение в нещо, което е скрито, или създава съмнение относно професионалните, морални, нравствени качества на кандидатите“, заяви тя.

Положителна оценка за изслушванията даде и Надежда Йорданова от името на парламентарната група на „Демократична България“.

„Проведохме всестранно, чисто и пълно изслушване. Считам, че кандидатите представиха концепции, които отговарят на изискванията, отговориха търпеливо на всички наши въпроси. Съответно аз и моите колеги, които присъстваха на изслушванията, имахме възможност да придобием пълно и непосредствено впечатление от техните професионални качества и познания“, коментира тя.

Стою Стоев от „Продължаваме промяната“ също подчерта значението на непосредствения разговор с кандидатите.

„Успяхме да придобием непосредствени впечатления от кандидатите и действително се вижда, че прекият контакт с кандидатите, а не само проформа, допринася към биографиите на тези хора и можем да си направим изводи за това дали те притежават необходимите професионални и нравствени качества“, посочи той.

Предстои изборът на следователите

Междувременно продължава попълването на новия състав на ВСС и от професионалната квота.

На 30 октомври се проведе Общо събрание на съдиите, на което кандидатите представиха своите мотиви и концепции.

Прокурорите вече избраха четиримата си представители във Висшия съдебен съвет след гласуване в два тура.

Предстои и следователите да изслушат своите кандидати и да изберат представителя си в новия съдебен съвет.

БТА проследява цялата процедура по избора на новия ВСС – както от парламентарната, така и от професионалните квоти – в специалната си тема в развитие „Новият Висш съдебен съвет“.