Лора Крумова и Даниел Петканов с гневни думи за гибелта на Милен Цветков

Шест години след смъртта на Милен Цветков въпросът за справедливостта отново изведе хора пред Съдебната палата в София. Поводът е решението на Софийския градски съд да допусне условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден на девет години затвор за катастрофата, отнела живота на журналиста.

Сред участниците в протеста на 27 октомври бяха Лора Крумова и Даниел Петканов – колеги и приятели на Милен Цветков. На следващата сутрин двамата говориха в студиото на „Здравей, България“ по NOVA за решението на съда, паметта за Милен и посланието, което подобни случаи отправят към обществото.

На 19 април 2020 г., навръх Великден, джипът, управляван от Кристиан Николов, се вряза с около 100 км/ч в автомобила на Милен Цветков, който изчакваше на червен светофар на столичния булевард „Черни връх“. Експертизите установиха наличие на амфетамин, марихуана и кокаин в организма на шофьора. На мястото на катастрофата не беше установен спирачен път.

През 2023 г. Николов получи окончателна деветгодишна присъда. На 22 октомври тази година Софийският градски съд прие, че той е изтърпял повече от половината наказание и с поведението си е доказал, че се е поправил.

Прокуратурата обаче оспори този извод и протестира определението. Становището на затворническата администрация също е, че няма достатъчно доказателства за поправянето на осъдения.

„Коктейл от наркотици – това не е миг невнимание“

„В началото имаше огромен обществен и медиен интерес, а вчера на протеста бяхме около 200 човека, което показва как с времето всичко се забравя“, сподели Даниел Петканов.

Особено силно възмущение у него предизвикали мотивите на съда, в които към Николов е отправен въпросът дали вече е разбрал как миг невнимание може да доведе до необратими последствия.

„Коктейл от наркотици, сядаш зад волана, превишаваш двойно допустимата скорост, минаваш на червено и нямаш никакъв спирачен път – това не е миг невнимание“, категоричен е Петканов.

Според него човек, който се качва зад волана в подобно състояние, на практика се превръща във въоръжен човек, способен да отнеме живот.

Лора Крумова: „За мен това дело беше второто убийство на Милен“

Още по-остра беше реакцията на Лора Крумова, която постави въпроса не само за конкретното съдебно решение, но и за усещането за справедливост в България.

„За мен това дело беше второто убийство на Милен. В тази държава казваш, че ако си друсал три вида наркотици, качил си се на джипа на майка си и си минал през човек на червен светофар, след шест години си навън“, заяви журналистката.

Крумова обърна внимание и на условията, при които Николов е изтърпявал наказанието си.

„Той доста комфортно я излежа тази присъда – изкара удобен домашен арест в голяма къща на пъпа на София, а сега е в общежитие от открит тип в Казичене, където има отпуски и може да излиза“, отбеляза водещата на „На фокус“.

Тя припомни и обстоятелство от деня на катастрофата – че един от спътниците на Николов, синът на политика от ГЕРБ Лъчезар Иванов, е напуснал местопроизшествието и не е бил привлечен към отговорност.

„Всеки, който убие днес в България, след пет години е навън. Така излиза“, обобщи Крумова.

Думите ѝ изразяват тревогата, че подобни решения могат да подкопаят доверието в правосъдието и да създадат усещане за липса на достатъчна отговорност при тежки престъпления на пътя.

Последната дума ще има Апелативният съд

Решението за освобождаването на Кристиан Николов все още не е окончателно.

Софийската градска прокуратура настоява предсрочното освобождаване да бъде отменено, тъй като според държавното обвинение няма достатъчно убедителни доказателства, че осъденият се е поправил.

До окончателното произнасяне по съдебния спор Николов остава в затвора.

Предстои Софийският апелативен съд да реши дали той може да излезе на свобода, преди да е изтърпял деветгодишната си присъда.