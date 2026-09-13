Нов старт на делото срещу Васил Божков след серия провали
СГС прави нов опит да даде ход на процеса по тежките обвинения за убийства и опит за изнасилване
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СГС прави нов опит да даде ход на процеса по тежките обвинения за убийства и опит за изнасилване
Процесът тръгва отначало след спор за безпристрастност на съдебния състав
Апелативният съд върна казуса за ново разглеждане, СГС ще решава по същество дали да пусне Банев
Софийски градски съд излезе с окончателно решение
Какво следва
Делото се провежда в Софийския градски съд
Потвърдени от съда са наложените от прокуратурата забрани на двамата да напускат страната
Недовършените дела от спецсъда са 143 и ще бъдат догледани от започналите ги съдии
Съдия Чомпалов приема, че проведеното учредително събрание на ПП на 15 април тази година е било легитимно
Делото се проточи 13 години, прочетоха присъдата днес
Загубилият кандидат Евгени Георгиев обжалва избора на съдия Алексей Трифонов...
Тримата заместник-председатели на Софийския градски съд (СГС) Даниела Борисова, Десислава Попколева и Албена Ботева са подали оставки...
Днес Трифонов е подписал акт за встъпване в длъжност, съобщиха от пресслужбата на съда...
Неуспелият кандидат Евгени Георгиев ще поиска в понеделник от Върховния административен съд да отмени решението на Съдийската колегия на Висшия съдебе...
Евгени Георгиев отново беше претендент, а негов опонент бе апелативният съдия Алексей Трифонов, който ВСС избра за шеф на СГС...
Специализираното звено „Антикорупция" при Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт в съда срещу началника на отдел в дирекция „Финансова си...
Ако напуснеш, никога няма да видиш кариерно развитие, плашел шефът на СГС самоубилия се съдия, казва Маша Стоянова Дни преди смъртта си самоубилия се...
Калоян Топалов иска да върне авторитета на Градския съд Като студент отличникът на Юридическия факултет бил общ работник и куриер Смелост, воля и ха...
Софийски градски съд не даде старт на делото за трагичния инцидент с асансьора, който падна и уби жена в блок на столичния бул. "Цариградско шосе". Пр...
Софийски градски съд освободи Румяна Ченалова след петчасово заседание, което приключи след полунощ. Тя напуска ареста с мярка за неотклонение "паричн...