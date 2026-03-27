Делото за освобождаването на Брендо влиза отново в съда

Софийският градски съд днес ще гледа по същество делото за предсрочното освобождаване на Евелин Банев-Брендо, след като Апелативният съд в София отмени прекратяването на производството. Решението на втората инстанция е окончателно и задължава първоинстанционния съд да се произнесе по казуса. Става въпрос за искане за условно предсрочно освобождаване на осъдения за участие в престъпна група и пране на пари.

Предложението за освобождаване е внесено от директора на Софийския затвор с аргумент, че Банев е излежал повече от половината от 6-годишната си присъда и е показал признаци на поправяне. По време на заседанието на първа инстанция обаче упълномощен представител на новото ръководство на затвора оттегли искането, което доведе до прекратяване на делото.

Апелативните съдии обаче приеха, че това не е достатъчно основание процесът да бъде спрян. Според тях Софийският градски съд е длъжен да продължи съдопроизводствените действия и да се произнесе по същество дали са налице условия за предсрочно освобождаване.

В мотивите си съдът отбелязва, че производството първоначално е започнало по инициатива на предишния началник на затвора, който впоследствие е бил временно отстранен, а новото ръководство е променило позицията си.

Евелин Банев, сочен за един от ключовите фигури в международния наркотрафик, се предаде в Софийския затвор на 24 юни 2024 г., след като беше обявен за международно издирване през 2018 година. Сега съдът трябва да реши дали ще бъде освободен предсрочно или ще изтърпи остатъка от наказанието си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com