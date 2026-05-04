Старт на ключово дело срещу Станимир Хасърджиев в София

Планирано е днес в Софийския районен съд да се проведе разпоредително заседание по делото срещу д-р Станимир Хасърджиев и още трима обвиняеми. Процесът е за тежки престъпления, включително принуда, сексуални посегателства и притежание на наркотици. Делото ще се гледа при закрити врата заради чувствителния характер на обвиненията. Случаят предизвика широк обществен отзвук още с разкритията си.

Освен Хасърджиев подсъдими са актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Срещу четиримата са повдигнати обвинения за принуда, сексуални престъпления и държане на наркотици. Допълнително срещу Хасърджиев има обвинение за поставяне под риск от разпространение на сексуално предавани инфекции.

Обвинителният акт беше внесен от прокуратурата в края на март след продължително разследване. По делото са събрани 46 тома доказателства, разпитани са над 80 свидетели и са изготвени експертизи от повече от 30 вещи лица. Очаква се съдът да прецени допустимостта на доказателствата и готовността на делото за разглеждане по същество.

Разследването започна след сигнал от 20-годишен мъж, който твърди, че е бил държан насила и подложен на сексуално насилие от обвиняемите. Именно този сигнал доведе до арестите и повдигането на обвиненията. С оглед на тежестта на твърденията и броя на участниците, процесът се очаква да бъде продължителен и с висока обществена чувствителност.

