Започва делото за жестоката катастрофа с жертва в София

За днес в Софийския градски съд е насрочено разпоредително заседание по делото за катастрофата, при която преди месеци кола се вряза в автобус на градския транспорт. Подсъдим е 21-годишният Виктор Илиев. Инцидентът стана през август миналата година и предизвика силен обществен отзвук заради тежките последствия. Прокуратурата внесе обвинителния акт през февруари.

При катастрофата загина лекар, а четирима души бяха ранени. Случаят се превърна в един от най-коментираните заради обстоятелствата около удара и тежките травми на пострадалите.

Илиев е обвинен за умишлено причиняване на смърт на един човек и за нанасяне на различни по тежест телесни повреди на други четирима души.

Експертизи показаха, че преди катастрофата Илиев е шофирал със скорост около 200 км/ч, а в момента на удара е бил със 163 км/ч при разрешени 50 км/ч.

Според свидетелски показания по време на жестоката катастрофа Илиев е бил под влиянието на райски газ.

