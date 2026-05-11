Назначиха Ива Кечева за зам.-министър на правосъдието

Със заповед на премиера Румен Радев на длъжността заместник-министър на правосъдието е назначена Ива Димчева Кечева. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

В съобщението на Министерския съвет не е приложена биографична справка за Ива Кечева, но от интернет сайта на Върховния административен съд става ясно, че на 17 септември 2024 година тя е встъпила там в длъжност съдия и че преди това е била в Административния съд София-град.

