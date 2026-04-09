Съдът решава съдбата на тайнствения шейх в София

Апелативният съд в София ще разгледа днес мярката за неотклонение на задържан у нас шейх от Обединените арабски емирства, съобщи БНТ. Мъжът е обявен за международно издирване с цел екстрадиране по искане на Интерпол в Абу Даби, въз основа на червена бюлетина от 1 декември 2025 г. Той е задържан на 3 април и към момента се намира в ареста за срок до 40 дни.

По неофициална информация задържаният е член на кралската фамилия на ОАЕ - братовчед на настоящия владетел и внук на първия крал. Срещу него има издадена национална заповед за арест от прокурора на Дубай за изтърпяване на присъда от 26 юли 2017 г., свързана с икономическо престъпление, квалифицирано като злоупотреба с доверие.

Наложеното наказание включва шест месеца лишаване от свобода и глоба в размер на 20 737 263,37 дирхама. Според българското законодателство подобно деяние може да се приравни на престъпления като ощетяване на чуждо имущество или обсебване, които се наказват със лишаване от свобода и значителни глоби.

С постановление от 2 април наблюдаващ прокурор при Софийската градска прокуратура е наложил забрана на мъжа да напуска пределите на България. От страна на съдебните власти на ОАЕ е заявено намерение за последваща екстрадиция.

Според данни на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР съществува реален риск задържаният да се укрие. Посочва се, че той разполага със сериозни финансови възможности и е пребивавал в различни държави на няколко континента, което усложнява оценката на ситуацията.

