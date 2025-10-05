Съдът отмени голяма несправедливост с парното. Хората ликуват
ВАС окончателно спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгра...
ВАС окончателно спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгра...
Коцев бе оставен за постоянно в ареста от Апелативния съд в София
Повод са протестите срещу ареста на варненския кмет Благомир Коцев
Благомир Коцев беше задържан на 8 юли след акция на Комисията за противодействие на корупцията
За нея може да бъде поискана и мярка задържане под стража
Има данни, че Дебора се е държала агресивно с полицейските служители
Тази седмица трябва да продължи разпитът на свидетели по делото
Пред съда родителите на мъжа обясниха, че той е търсил лекарска помощ през годините, тъй като е чува...
Съдът се аргументира, че бизнесменът никога не е бил причина за отлагане на делото
Основният мотив е, че жалбата е явно необоснована
В съдебната зала днес трябваше да са братята Георги и Кирил Домусчиеви, но не се явиха
Съдът отхвърли искането на защитата делото за отнемането да бъде спряно
По-рано хакерската група Ransomhouse обяви, че притежава данни, източени от информационните системи...
Върховният административен съд стана жертва на кибератака на 27 януари 2025 г.
При първия опит процедурата се провали, защото за четири поредни седмици не бе издигната нито една к...
Остана само още една възможност и тя е на последната дата – 14 ноември
Вече има решение на Пазарджишкия районен съд
Вече не може да повлияе на разследването, тъй като значителна част от свидетелите вече са разпитани
За престъплението, в което е обвинен, законът предвижда от 10 до 20 години затвор
Остава в ареста с баща си, обвинението е за организирана престъпна група