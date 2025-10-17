Бащата на Сияна с ново скандално разкритие! Удари юристи

Таткото на трагично загиналата 12-годишна Сияна - Николай Попов, направи, както обеща, скандални разкрития преди днешното съдебно заседание в Плевен.

Той твърди, че е открил доказателства за тесни връзки между адвокат Явор Нотев, защитник на подсъдимия, и вещото лице по делото Станимир Карапетков.

"Натъкнах се на скандални неща, които сигнализират за корупционни практики и конфликт на интереси. Ето - това са документите, които съм събрал. Не ми стигна мастилото снощи да ги разпечатам. Всичко това са документи, доказващи, че адвокат Явор Нотев е в тесни приятелски взаимоотношения с вещо лице по делото на име Станимир Карапетков", заяви по БНТ бащата на Сияна.

Николай Попов уточни, че "тези двама души се явяват на различни дела и съсипват човешки съдби".

"Така в България се решават делата за катастрофи", каза той и допълни: "Това адвокатът на подсъдимия да бъде в тесни връзки с вещо лице е скандално".

Бащата на Сияна беше категоричен, че ще иска нова експертиза. Ще поиска и вътрешният министър да направи проверка на всички дела и присъди, на които са се явявали Станимир Петков като вещо лице и Явор Нотев като адвокат.

"Делата за ПТП-та са една печатница за пари, не само за адвокатите, но и за експертите и от кръвта на хората някои хора стават милионери. Това е цинично", завърши той.

