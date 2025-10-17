Крал Чарлз взе историческо решение

Крал Чарлз III ще стане първият британски монарх от времето на Реформацията преди 500 години, който ще се моли публично заедно с Папата. Това ще се случи по време на държавното му посещение във Ватикана следващата седмица, съобщава Sky news.

Кралят и кралицата ще се срещнат с новия понтифик Папа Лъв XIV в Апостолическия дворец, официалната му резиденция. Визитата във Ватикана е насрочена за следващия четвъртък, 23 октомври.

Важният момент бележи нова страница в отношенията между Католическата църква и Англиканската църква, чийто върховен глава е самият крал. Двамата, заедно с папата, ще присъстват на специална екуменическа служба в Сикстинската капела, посветена на продължаващите усилия за единство и сътрудничество между различните християнски деноминации.

Решението кралят и папата да се помолят заедно по време на службата е историческо – за първи път от пет века монарх и понтифик ще се обединят в общ момент на духовно размишление., отбелязва bTV

Последният подобен случай е преди Реформацията през 1534 г., когато крал Хенри VIII обявява себе си за глава на Англиканската църква и скъсва връзките с папската власт и Римокатолическата църква.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com