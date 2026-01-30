БГ юрист от световна класа каза присъдата за абсурда "Гюров-премиер"

Българският юрист Стефчо Станев, завършил право в университета в Маастрихт и работещ в Дойче банк, публикува във Фейсбук подробен правен анализ, в който обяснява защо заявените амбиции на Андрей Гюров да бъде служебен министър-председател и едновременно с това да бъде възстановен като подуправител на Българската народна банка са юридически несъвместими.

Според Станев ако Гюров бъде назначен за служебен премиер, той по закон е длъжен да подаде оставка като подуправител на БНБ, тъй като чл. 13, ал. 5 от Закона за Българската народна банка забранява съвместяването на двете функции. В същото време обаче Гюров обжалва пред Върховния административен съд решението на Управителния съвет на БНБ, с което са му спрени правомощията като подуправител, настоявайки да бъде възстановен на този пост.

Юристът подчертава, че двете позиции взаимно се изключват, тъй като от една страна Гюров твърди, че има право да бъде върнат в ръководството на БНБ, а от друга страна се предлага за длъжност, която автоматично го изключва от централната банка. Делото по този казус все още е висящо пред ВАС, който е сезирал и Съда на Европейския съюз, въпреки че според Станев остава спорно дали подобно сезиране изобщо е необходимо.

В публикацията си Станев коментира и позицията на управителя на БНБ Димитър Радев, според когото заемането на премиерския пост от подуправител би било нарушение на закона. По думите на юриста това твърдение не е вярно формално, макар да противоречи на всички утвърдени стандарти за независимост на централните банки, като добавя, че се създава впечатление за двойни стандарти.

Допълнителен проблем, според Станев, е и институционалната последица при евентуално назначение на Гюров за премиер. В такъв случай в рамките на до един месец сегашният парламент, който самият той определя като лишен от демократична легитимност, ще трябва да избере нов подуправител на БНБ. Става дума за същия парламент, който не успява да излъчи редовно правителство и именно поради това се стига до хипотезата със служебен кабинет.

Юристът определя като скандална самата ситуация, при която човек може да бъде предложен за служебен министър-председател именно заради позиция в БНБ, за която в същото време се спори дали законно е имал право да я заема. В заключение Станев коментира, че според него това е пореден епизод на подмяна на правната логика и конституционните принципи, като изразява надежда случаят да не получи продължение.

