Станислав Анастасов: През служебната власт ПП-ДБ имаха желание да "разпарчетосат" холдинга

Благодаря на синдикалните организации на КНСБ и КТ "Подкрепа" в Маришкия басейн, които са повдигнаха въпроса. Те знаят много добре, че когато се появи по някакъв начин партията на "петроханците" ПП-ДБ през служебната власт нещо започва да се случва нещо съмнително в българската енергетика. Това каза зам.-председателят на ПГ на ДПС- Ново начало Станислав Анастасов от парламентарната трибуна.

"По времето на "сглобката" двама министри на ПП-ДБ се разхождаха с карти на Маришкия басейн и предлагаха различни парцели за соларни инсталации, любимите инсталации на спонсорите на ПП-ДБ, а именно на местния олигарх Прокопиев. По този начин получавате много бързо и лесно обяснение защо е необходим този мораториум. Защото през този един месец през служебната власт имаха желание да "разпарчетосат" холдинга, да приберат онази по-апетитна част от него, която е печеливша, и съответно да обрекат Маришкия басейн на фалит, така че там да могат да се разгърнат едни от най-мащабните соларни инсталации в Европа", заяви още зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало.

