ДПС: Ще сме отговорна опозиция, ще подкрепяме всяка политика в интерес на гражданите

Днес не просто поставяме началото на нов парламентарен мандат, днес утвърждаваме демокрацията, като жив и непрекъснат процес. Това каза депутатът от ДПС Айтен Сабри при откриването на Петдесет и второто народно събрание. „Демокрацията не е даденост, тя е избор. Искам искрено да благодаря на всички български граждани, които упражниха правото си на глас. Волята им беше ясна и ние сме длъжни да я уважим“.

Призовавам всички политически сили да работим заедно в името на българските граждани, които със своя вот ни изпратиха тук, изтъкна Сабри. „ДПС винаги е отстоявала с последователност принципните на уважение, толерантност между всички български граждани. За нас тези ценности не са просто думи, те са морална основа, върху която се гради съвременната българска държава. Те са мост, който ни свързва като общество и гаранция, че различията няма да ни разделят, а ще ни обединят“.

България е най-силна, когато е единна, когато всяко семейство, традиция и общност намира своето достойно място, допълни Сабри. „България се нуждае от ясна визия и устойчива политика. Качество на живот и повишаване на жизнения стандарт на хората, икономическа стабилност и растеж, гарантиране на продоволствена сигурност, преодоляване на неравенствата, подкрепа на младите семейства и децата на България, последователно европейско развитие на страната, градивно партньорство със САЩ и евроатлантическата общност“.

ДПС ще изпълнява своята роля на конструктивна и отговорна опозиция, заяви Сабри. „Ще подкрепяме всяка политика, която е в интерес на българските граждани и защитава правата им.

Вярваме, че държавността се измерва с права и свободи на всеки гражданин. Това ще бъде нашият водещ ориентир. Убедени сме, че е необходимо да преодолеем езика на противопоставянето.“

„Нека този парламент бъде пример за политическа зрялост и отговорност, нека докажем, че можем да изграждаме мостове, а не разделения, че можем да намираме съгласие по ключови въпроси за бъдещето на нашата Родина“, призова Сабри.

ДПС поставя интересите на България над всичко, нека да работим за държавност, просперитет и сигурност за България, заяви още Сабри. „Отговорността, която носим не е просто политическа, тя е морална. Тя изисква честност, смелост и отговорност. На добър час на Петдесет и второто народно събрание“.





