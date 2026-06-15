Три от три за ДПС! Пеевски поздрави новоизбраните кметове

ДПС спечели и трите частични кметски избора, на които издигна свои кандидати, обяви лидерът на партията Делян Пеевски. По думите му трима от тримата кандидати на движението са постигнали убедителна победа още на първи тур.

Резултатите са от вота за кметове на кметствата Долище в община Кърджали, Дедино в община Ардино и Подайва в община Исперих. Пеевски благодари на избирателите и подчерта, че тяхното доверие е ангажимент и отговорност за ДПС.

„ДПС спечели три от три кметски избори“, заяви Пеевски след частичния вот. Той постави акцента върху пълния резултат на партията и посочи, че победите са постигнати още на първия тур, без нужда от балотаж. Според него това е ясен знак за доверието, което хората отново са дали на кандидатите на движението.

„На първо място искам да благодаря на хората, които ни се довериха за пореден път. Те трябва да знаят, че за нас тяхното доверие е неотменим ангажимент и отговорност“, каза Пеевски. Изявлението му идва след изборен ден, в който ДПС затвърди позициите си в населени места, където местната подкрепа има ключово значение за влиянието на партията по места.

Лидерът на ДПС поздрави новоизбраните кметове - Медиха Мустафа, избрана за кмет на кметство Долище в община Кърджали, Орхан Ахмед, избран за кмет на кметство Дедино в община Ардино, и Керим Ахмед, избран за кмет на кметство Подайва в община Исперих. Той отправи поздравления и към техните предизборни щабове, както и към общинските и областните структури в Кърджали, Ардино, Исперих и Разград.

Победите в трите кметства дават на ДПС политически повод да говори за мобилизация и дисциплина на местните структури. Частичните местни избори често се решават от силна организация, личен авторитет на кандидатите и доверие в конкретната общност, а успех още на първи тур показва, че движението е успяло да събере достатъчна подкрепа без втори изборен сблъсък.

За Пеевски резултатът има и по-широк политически смисъл. Формулата „три от три“ превръща частичния вот в сигнал към структурите на партията и към политическите конкуренти, че ДПС запазва контрол върху ключови местни позиции. След изборите лидерът на движението постави акцента не върху празнуването, а върху отговорността към хората, които са дали подкрепата си на кандидатите на партията.

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