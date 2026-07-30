Политика

ДПС закова Демерджиев! Спешен призив за войната по пътищата

За първи път от три години насам имаме ръст на жертвите по пътищата, обяви Калин Стоянов

ДПС закова Демерджиев! Спешен призив за войната по пътищата
Снимка: БГНЕС
30 юли 26 | 13:21
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Григор Атанасов

ДПС призова за обединение в парламента срещу войната по пътищата.

"Иван Демерджиев, улисан в хобито си да трупа нотариални актове и в стремежа си да води лична вендета с хора от опозицията, е на път да загуби най-важната битка, която българското общество води с години - срещу войната по пътищата. Ситуацията е критична. За първи път от три години насам имаме ръст на жертвите по пътищата. Трябва да вземем адекватни мерки, за да ограничим жертвите. От началото на годината имаме с 27 жертви повече спрямо същия период за миналата година", обяви Калин Стоянов.

Той призова за обединение в парламента срещу войната по пътищата. "Приканвам да вземем бързи и адекватни решения", заключи народният представител.

Халил Летифов припомни, че ДПС е вкарало предложение за забрана на електрическите тротинетки, но то все още не е разгледано. "Трябва да ограничим тежките инциденти. Това са инциденти с нашите деца. Настояваме тези законодателни промени да бъдат разгледани", заяви Летифов по повод предложенията.

"Статистиката е ясна - всеки ден умират хора, а властта демонстрира нечовешко спокойствие, което е на цената на човешки животи. Очакваме властта да вземе спешни мерки срещу пътния травматизъм. Не сме наивници, че министър Демерджиев ще направи нещо, защото той е зает със своите имотни сделки. Обръщаме се към Министерски съвет да погледне сериозно по темата. Ние ще продължим да внасяме промени и ще подкрепяме адекватни такива, ако бъдат внесени от Министерски съвет", коментира Хамид Хамид.

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Автор Григор Атанасов

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