ДПС закова Демерджиев! Спешен призив за войната по пътищата

ДПС призова за обединение в парламента срещу войната по пътищата.

"Иван Демерджиев, улисан в хобито си да трупа нотариални актове и в стремежа си да води лична вендета с хора от опозицията, е на път да загуби най-важната битка, която българското общество води с години - срещу войната по пътищата. Ситуацията е критична. За първи път от три години насам имаме ръст на жертвите по пътищата. Трябва да вземем адекватни мерки, за да ограничим жертвите. От началото на годината имаме с 27 жертви повече спрямо същия период за миналата година", обяви Калин Стоянов.

Той призова за обединение в парламента срещу войната по пътищата. "Приканвам да вземем бързи и адекватни решения", заключи народният представител.

Халил Летифов припомни, че ДПС е вкарало предложение за забрана на електрическите тротинетки, но то все още не е разгледано. "Трябва да ограничим тежките инциденти. Това са инциденти с нашите деца. Настояваме тези законодателни промени да бъдат разгледани", заяви Летифов по повод предложенията.

"Статистиката е ясна - всеки ден умират хора, а властта демонстрира нечовешко спокойствие, което е на цената на човешки животи. Очакваме властта да вземе спешни мерки срещу пътния травматизъм. Не сме наивници, че министър Демерджиев ще направи нещо, защото той е зает със своите имотни сделки. Обръщаме се към Министерски съвет да погледне сериозно по темата. Ние ще продължим да внасяме промени и ще подкрепяме адекватни такива, ако бъдат внесени от Министерски съвет", коментира Хамид Хамид.