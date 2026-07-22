Делегация на ДПС участва в годишната среща на CPAC във Вашингтон

Делегация на ДПС е във Вашингтон за участие в Четвъртата годишна среща, организирана от CPAC (Conservative Political Action Conference) най-голямата и най-влиятелна консервативна политическа организация и форум в Съединените щати и ще участва в конференция за борба с трафика на хора.

Събитието започна с прием, организиран от CPAC (Конференция за консервативни политически действия).

В централата на организацията Искра Михайлова, Атидже Вели, Станислав Анастасов и Калин Стоянов разговаряха по актуални теми с Мат Шлапп, изпълнителен директор на СРАС.

На събитието делегацията на ДПС проведе разговор и с Франк Русо, старши съветник по човешко достойнство и борба с трафика на хора в администрацията на президента Доналд Тръмп. Неформални разговори делегацията проведе и с политици, адвокати на пострадали от трафик на хора и граждани.

Основна тема на всички разговори беше защита на уязвимите и подвеждане под отговорност на извършителите. Всички се обединиха за добра координация в рамките на атлантическото партньорство, която да изгради защита на жертвите на трафик и доверие между партньорите, както и превенция на нерегламентирано използване на данни от инструменти за международно сътрудничество.