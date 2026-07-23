България иска по-голям дял от европейските милиарди за иновации и стартъпи

България ще настоява за равнопоставен достъп до средствата от новия Европейски фонд за конкурентоспособност, който ще финансира иновации, научни изследвания и високотехнологични компании в Европейския съюз.

Това стана ясно по време на срещата между министър-председателя Румен Радев и европейския комисар по стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева.

България залага на високите технологии

По време на разговора премиерът заяви, че страната ни работи за утвърждаването си като част от реиндустриализацията на Европа чрез развитие на икономика с висока добавена стойност, основана на иновации и нови технологии.

Той подчерта, че България има амбицията да постигне по-бързо индустриално и технологично сближаване с останалите държави в Европейския съюз и настоя по-малките страни членки да имат равен достъп до ресурсите на новия Европейски фонд за конкурентоспособност.

Новият европейски фонд

Фондът е сред основните инструменти в следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз. Целта му е да подпомогне развитието на европейските иновации, да намали зависимостта на ЕС от външни технологии и да повиши конкурентоспособността на европейската икономика.

Захариева: Европа трябва да задържи талантите си

По време на срещата Екатерина Захариева подчерта, че Европейският съюз трябва да създаде по-добри условия за развитие на иновативните компании, така че високотехнологичните предприятия и талантливите специалисти да не преместват бизнеса си към пазари с по-добри възможности за финансиране, като Съединените щати.

Според нея една от възможностите е изграждането на единен капиталов пазар в ЕС, който да улесни инвестициите в научноизследователска дейност и да осигури повече средства за стартиращите компании.

Сред обсъдените теми бяха още бъдещето на програмата „Хоризонт Европа“, следващата многогодишна финансова рамка на ЕС, както и ролята на националните и регионалните власти за изграждането на силна екосистема за научни изследвания, иновации и предприемачество.