Шуменско спечели световно Злато за легендарния си вкус

Има вкусове, които устояват на времето. Вкусове, които свързват поколения и се превръщат в част от историята на българското пивоварство. Такъв е вкусът на Шуменско - една от най-обичаните български бирени марки, която през 2026 г. получи поредно международно признание за своето качество. "Шуменско Класик" е отличен със Gold Quality Award на 65-ото издание на световния конкурс Monde Selection в категория "Бира".

Наградата е присъдена от международната организация Monde Selection в Брюксел - институция с дългогодишна история и репутация в оценяването на качеството на потребителски продукти. Отличието е присъдено след независима експертна оценка по множество критерии, характерни за съответната продуктова категория, което превръща златния медал в истински знак за качество и доверие.

За Шуменско това признание има особено значение. То не е просто награда, а потвърждение на дългогодишна традиция, съчетана с постоянен стремеж към високи стандарти във всяка бутилка. В своята оценка международното жури отличава качествата на течността, като специално внимание е обърнато на послевкуса и визуалните характеристики - цвят, наситеност, яснота, пяна и газировка. Именно тези качества превръщат Шуменско в предпочитан избор за поколения български потребители, а вкусът му е перфектно балансиран, което прави пивото изключително подходящо за комбинации с храна.

В чест на отличието, от юли бутилките Шуменско Класик 0.5 л се предлагат със специален гърлен етикет, изобразяващ златния медал от Monde Selection 2026. Така потребителите могат лесно да разпознаят международно награденото качество още на рафта.

Наградата идва в особено силна година за марката, тъй като освен Шуменско Класик, златно отличие от Monde Selection получава и емблематичното Шуменско Специално, познато на потребителите като "Бомбичката". Така марката затвърждава позицията си сред международно признатите продукти с доказано качество.

За консуматорите, които все повече търсят автентичност и гарантирано качество, отличието от Monde Selection служи като независим ориентир. Според организаторите Gold Quality Award символизира обективна експертна оценка, международно признание и стандарт за качество.

Днес, 144 години след създаването на пивоварна Шуменско, международното признание от Monde Selection показва, че духът на първопроходците продължава да живее. От времето на създателя- чешкия майстор пивовар Франц Милде, през статута на Шуменско като предпочитана бира на царския двор и първата бира на борда на българската авиолиния, до съвременните златни медали за качество - историята на марката е история за пионерски дух,

постоянство, и стремеж към съвършенство. Именно затова всяко ново отличие носи особена гордост не само за марката, но и за българската пивоварна традиция.

Зад всяко подобно признание стоят професионализъм, постоянство и отдаденост. А за Шуменско златният медал от Monde Selection е не само повод за гордост, но и потвърждение, че легендарният вкус продължава да вдъхновява и да печели доверието на ценители у нас и по света.