Еврото предизвика жилищен бум в София

Очакванията около въвеждането на еврото са ускорили рекордния брой сделки с жилища в София през 2025 г. Това е един от основните изводи в доклада Sofia Residential Market Report: Apartments Under Construction на Colliers, който анализира пазара на ново строителство в столицата. Според компанията именно предстоящото приемане на единната европейска валута е подтикнало много купувачи да вземат по-рано решение за покупка, което е довело до исторически връх от 22 280 сделки с апартаменти.

Над 7600 апартамента чакат купувачи

Жилищният пазар в София продължава да се характеризира със силно търсене и активно строителство. В момента в продажба са 7630 апартамента в процес на изграждане с обща разгъната застроена площ от около 810 000 квадратни метра.

Най-голяма концентрация на нови проекти има в Малинова долина, Витоша, Овча купел, Манастирски ливади и Кръстова вада. В тези пет района са съсредоточени около 35% от всички предлагани жилища в строеж.

Най-търсени остават двустайните и тристайните апартаменти, което показва силния интерес от страна на крайните купувачи. Средната площ на новите жилища достига 106 квадратни метра, което свидетелства за ориентация към сравнително просторни имоти.

Цената вече е над 2000 евро

Средната офертна цена на апартаментите в строеж в София е достигнала 2070 евро на квадратен метър без ДДС. В престижните централни райони и при жилищата на по-високи етажи обаче се наблюдават значителни ценови премии.

Купувачите трябва да предвидят и още един сериозен разход. Новите жилища у нас обикновено се продават на етап „шпакловка и замазка“, а довършителните работи струват средно около 500 евро на квадратен метър.

Така реалната цена на напълно завършеното жилище може да надхвърли 2500 евро на квадрат, без в тази сума да са включени обзавеждането, паркомястото и допълнителните такси.

София остава сред достъпните пазари

Въпреки високите цени София продължава да бъде сред сравнително достъпните жилищни пазари в Европа, посочват от Colliers. Според анализа срещу средната месечна заплата могат да бъдат закупени 0,89 квадратни метра жилищна площ.

Сравнението с други европейски пазари обаче се усложнява от факта, че в България цените обикновено се обявяват върху брутната площ, в която влизат и общите части. В много други държави се използва нетната използваема площ на жилището.

Строителството счупи нов рекорд

Инвестициите в жилищно строителство в България остават стабилни през последните десет години, а през последните години бележат осезаем ръст. Основните причини са силното търсене, благоприятните условия за финансиране и засилената строителна активност.

През 2025 г. делът на тези инвестиции в брутния вътрешен продукт за първи път е надхвърлил средното ниво за Централна и Източна Европа. Това показва висока активност и по-напреднал етап в развитието на жилищния пазар.

Повечето купуват със собствени пари

Сделките с ипотечно финансиране остават относително стабилни и представляват около 27% от всички покупки през 2025 г. По-голямата част от жилищата продължават да бъдат придобивани със собствени средства на купувачите.

Банковото кредитиране обаче запазва подкрепящата си роля. След приемането на еврото се очаква постепенно да се разширява предлагането на ипотечни кредити с фиксирани лихвени проценти.

Купувачите стават по-взискателни

След изключително активната 2025 г. анализаторите очакват жилищният пазар в София постепенно да се нормализира. Купувачите вероятно ще бъдат по-внимателни при избора и ще обръщат все по-голямо внимание на качеството на строителството и местоположението.

Наличието на паркоместа, проектите със смесено предназначение и зелените сертификати ще се превръщат във все по-важни фактори при продажбата на нови жилища.

От Colliers очакват новото строителство да играе ключова роля за обновяването на остарелия жилищен фонд, а секторът на недвижимите имоти да остане сред основните двигатели на икономическия растеж.