15 сорта български домати влизат в BILLA това лято

В разгара на летния сезон BILLA предлага в магазините си 15 различни сорта домати и чери домати, отгледани в България. Най-търсен сред потребителите остава градинският розов домат, а широкият избор позволява на клиентите да подберат подходящ сорт както за свежи салати, така и за готвене и приготвяне на зимнина. Разнообразието е част от дългогодишната програма „BILLA Градини“, която веригата развива вече 13 години.

Сред предлаганите сортове са червени, розови, Албенга, черни, селски, чери, рома, ръгби, био розови и консервни домати. Те се различават по вкус, форма и предназначение, което дава възможност на потребителите да избират според конкретните си нужди и предпочитания.

„От старта на програмата „BILLA Градини“ изградихме дългосрочни партньорства с над 40 български производители в повече от 180 оранжерии и градини, като 12 от тях отглеждат различни сортове домати. Подкрепата за българските фермери е наш дългогодишен ангажимент и затова не само изкупуваме продукцията им, а работим заедно за развитието на техния бизнес - планираме годишните количества, стимулираме растежа им и им помагаме да бъдат по-конкурентоспособни“, коментира Мирослав Христов, ръководител на отдел „Стратегическо развитие на категориите“ в BILLA България.

По думите му качествената българска продукция трябва да достига до всяка точка на страната и до всяка трапеза. В компанията определят това като своя дългосрочна мисия и част от политиката си за подкрепа на местното земеделие.

Основната цел на „BILLA Градини“ е клиентите да получават достъп до свежи и вкусни плодове и зеленчуци, произведени от български фермери. Продукцията се отличава не само с вкусовите си качества, но и с изискванията за значително намалени или липсващи остатъчни нива на пестициди.

Програмата на BILLA за намаляване на пестицидите гарантира, че до потребителите достигат продукти със значително по-ниски количества или без остатъчни количества пестициди. Това означава не само по-здравословна храна, но и по-добра защита на околната среда и по-безопасни условия на труд за производителите на плодове и зеленчуци.