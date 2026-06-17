Край на рокличките и джаджите почти без пари

Почитателите на евтините рокли, чанти, кабели и кухненски чудеса от китайските платформи ще трябва да смятат малко по-внимателно след 1 юли. Европейският съюз въвежда временно фиксирано мито от 3 евро за всяка различна категория стоки в малки пратки на стойност под 150 евро.

Новият режим ще засегне най-силно поръчките от Temu, Shein и AliExpress, които досега масово влизаха в ЕС без обичайните митнически ставки. Целта е да се ограничи нелоялната конкуренция и практиката една по-голяма поръчка да се раздробява на множество малки пратки.

Новината не означава, че всяка рокля ще пристига с отделна сметка от 3 евро. Митото се начислява за всяка различна тарифна категория в пратката. Така десет еднакви рокли могат да бъдат третирани като една категория, но ако към тях се добавят чанти, обувки и бижута, таксата ще се трупа поотделно за всеки вид стока. Официалният пример на Съвета на ЕС показва, че копринена и вълнена блуза в една пратка водят до общо мито от 6 евро.

С други думи, онлайн кошницата вече ще има не само цена, доставка и данък, а и малка митническа изненада. Колкото по-пъстра е поръчката, толкова по-голяма може да стане крайната сума. Така евтиният пакет от рокля, чанта, калъф, лампички и мистериозен уред „пет в едно“ може да се окаже не чак толкова велик удар срещу семейния бюджет.

Начисляването и плащането ще минава през европейската система Import One Stop Shop, известна като IOSS, когато продавачът е регистриран в нея. Системата вече се използва за деклариране и събиране на ДДС при дистанционни продажби на стоки до 150 евро. Новото мито ще действа временно до 1 юли 2028 г., когато се очаква да заработи новият европейски митнически център за данни и да започнат да се прилагат стандартните тарифи.

Европейският склад също не е автоматичен спасителен пояс. Ако стоките са внесени в склад под митнически режим и все още не са пуснати в свободно обращение в ЕС, задължението възниква при реалния им внос. Самото изписване „изпращане от европейски склад“ не гарантира, че продуктът вече е бил окончателно обмитен.

Мярката идва след истински потоп от евтини пакети. През 2024 г. в ЕС са влезли 4,6 млрд. малки пратки, като 91% от тях са били от Китай. Брюксел твърди, че сегашното освобождаване създава нечестно предимство за чуждестранните онлайн търговци, затруднява контрола върху опасни и фалшиви стоки и превръща митниците в сортировъчни центрове за милиарди евтини артикули.

Трите евро няма да сложат край на китайското онлайн пазаруване, но ще развалят част от магията на покупката „за без пари“. Най-евтините артикули ще усетят промяната най-силно, защото допълнителната такса може да се окаже почти колкото самата стока. Европейските търговци получават глътка въздух, а потребителите - още една причина да не натискат бутона за поръчка само защото обратното броене на екрана твърди, че офертата изчезва след седем минути.

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