Второ поскъпване на онлайн пратките. Още една такса
Европейският съюз с нов удар по китайските сайтове
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Европейският съюз с нов удар по китайските сайтове
Решението е на Европейския съюз
Новите правила удрят поръчките от Temu, Shein и AliExpress и затварят вратичката с раздробените пратки
Китайски гигант влиза в Европа и променя всичко
Малките пратки поскъпват
Компанията предлага рекордно ниски цени и разширява мрежата си в 152 населени места
Нова статистика
Доставката е безплатна само в определени случаи
Заедно с нарастващия интерес към онлайн пазаруването, необходимостта от гъвкави инструменти за финансиране на покупките се увеличава
Магазините се изнасят, големите търговски центрове пострадаха най-тежко от пандемията и онлайн пазаруването
Използването на промо кодове ни позволява да получим значително намаление на крайната цена на продукта, който сме избрали
Онлайн продажбите представляват 19% от общите продажби на дребно през 2020 г
От по-далечни дестинации закъснението може да е и до 40 дни
Търсят се причините за тази страст
Дрехите и спортните стоки бият по интерес в мрежата електроникат Интернет променя правилата за търговия. А ролята на глобалната мрежа ще се засилва...
Най-голямата група от хора, които планират да пазаруват онлайн, са от София и големите градове (45%) Всеки втори българин (48%) планира да похарчи до...
Само с касова бележка или фактура може да върнете дефектна стока, казва Огнян Варадинов
Не се хващайте на въдицата с last minute промоции
Неочаквано чудо в електронната търговия, казаха експерти за тазгодишния празник
Чикаго. Платформата за групово пазаруване Groupon направи редизайн на сайта си за петия си рожден ден, съобщи технологичният сайт Mashable. От компан...