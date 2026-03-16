Обрат в онлайн пазаруването. Доставките - същия ден

Нова китайска платформа за пазаруване влиза в Европа, предаде сайтът "Бизнесновините" на бТВ.

JD.com – китайският гигант в търговията пусна своята онлайн платформа за пазаруване Joybuy в части от Европа - Великобритания, Германия, Франция, Нидерландия, Белгия и Люксембург, предаде Reuters, цитирано от БТА. .

По този начин компанията разширява присъствието си извън местния пазар и засилва конкуренцията с лидера в сектора Amazon.

Международна експанзия

Компанията иска да разриши бизнеса си извън Китай. Миналата година компанията придоби германската технологична група Ceconomy - собственик на обединените вериги за потребителска електроника MediaMarkt и Saturn, за 2,2 милиарда евро.

Експанзията на китайските онлайн търговци в Европа и САЩ се ускорява на фона на засилената конкуренция и по-слабото потребителско търсене на вътрешния китайски пазар.

Влизането на новата онлайн платформа в Европа ще засили натиска върху „Амазон“, който вече се сблъска с бързия възход на конкурентите Temu и Shein.

Над 100 000 продукта в каталога

Уебсайтът и мобилното приложение на Joybuy ще предлагат над 100 000 продукта в категории като технологии, домакински уреди, козметика, стоки за дома и хранителни продукти.

Сред предлаганите марки са Apple, Samsung, Sony и Philips, както и специализирани онлайн магазини на брандове като L'Oréal, Braun, DeLonghi, Britа и Bodum. Според компанията цените ще бъдат конкурентни.

Бързата доставка като ключово предимство

Бързата доставка до купувачите в големите градове ще бъде ключов фактор за продажбите, каза Матю Нобс, управляващ директор на „Джойбай“ във Великобритания. Поръчки, направени до 11:00 ч., ще се доставят още същия ден, а поръчки до 23:00 ч. ще пристигат на следващия ден.

От самото си начало услугата ще е достъпна за над 15 милиона домакинства в Европа и Великобритания.

Доставката е безплатна за поръчки над 29 евро или 29 паунда, а Joybuy ще е конкуренция и на услугата Amazon Prime, предлагайки неограничен абонамент за безплатна доставка JoyPlus с начална цена от 3,99 евро или 3,99 британски лири на месец.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com