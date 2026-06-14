Софийски квартал почерня от полиция. Десетки арестувани (ВИДЕО)

Един софийски квартал почерня от полиция, а вътрешният министър Иван Демерджиев влезе във фейсбук, за да пусне видео от спецакцията, при която бяха арестувани десетки.

Столични полицаи разбиха група за рекет, изнудване и проституция. При акцията, проведена в кв. „Ботунец“ и други части на София, са арестувани десетки хора, съобщи Демерджиев.

„Десетки арестувани при спецакция в Ботунец и други части на София. Поздравления за служителите на МВР - главен комисар Любомир Николов, СДВР, ГДЖСОБТ и ГДБОП.

Държавата си влиза във функциите. Недосегаеми няма. Анклави - също. Мръсните пари ще бъдат изкарани на #светло. Това е само началото“, написа МВР-шефът.

По непотвърдена информация, става дума за бандата на „Калашниците“, които нашумяха покрай катастрофата с четирима загинали на „Челопешко шосе“.

В квартал „Ботунец“ живее Васил Филипов - един от обвинените за жестоката катастрофа на бул. „Челопешко шосе“ с 4 жертви и десетки ранени. Той разполага с общинско жилище, а в социалните мрежи показва висок стандарт на живот със скъпи коли и пачки.

Преди дни НАП се самосезира и започна проверка за несъответствие между доходите и стандарта на живот както на Васил Филипов, така и на другия шофьор от „Челопешко шосе“. Ревизията все още не е приключила.

Очаква се по-късно днес главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов да даде повече подробности по случая.

Калашниците са група от Ботунец, която има няколко ареста за сводничество и рекет. Първият бе през май миналата година в "Студентски град" в София. Малко преди това бандата се бе сбила с други сводници заради кражба на момиче, докато празнували рождения ден на един от членовете си. През март тази година групата бе задържана при акция на ГДБОП. Бандата е известна с това, че си татуира руския автомат на главата.

Васил и Траян Филипов не са преки членове на Калашниците. Те само са гравитирали около бандата.

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