В момента: Дара пее на "Прайда" в Швеция. Хапва там хайвер

Българската поп икона DARA, която по-рано тази година спечели престижния конкурс „Евровизия“ с песента си "Bangaranga", пее в момента в Швеция на тамошния гей парад. Изпълнителката на хита "Бангаранга" ще има общо три мащабни и дългоочаквани участия. След историческия си международен пробив, родната изпълнителка прави своя официален дебют в култовите за страната събития, превръщайки се в едно от най-обсъжданите поп имена на европейската сцена в момента. Домакините цял ден я гощават с лакомства, сред които и веган хайвер, а чаровницата ахва по вкисотията и се заканва: "Толкова е вкусен, ще си взема по много от него за България!".

Български рекорд в световните класации

През последното десетилетие DARA се утвърди като едно от водещите имена в родната музикална индустрия, но победата ѝ на „Евровизия“ я изстреля директно в световния елит. Победителката "Bangaranga" вече гони впечатляващите 50 милиона стрийминга в платформата Spotify, като окупира челните места в редица европейски класации. Нещо повече — хитът успя да пробие в престижната класация Billboard Global 200, превръщайки DARA в първия български артист в историята, постигал подобен глобален успех.

Препълнено турне на шведска земя

Шведската публика получава уникалния шанс да преживее на живо енергията на българската звезда в рамките на три големи фестивала през тази седмица:

28 юли : Участие в емблематичното телевизионно шоу на открито „Allsång på Skansen“ в Стокхолм.

30 юли : Концерт на сцената на огромния фестивал „Stockholm Pride“.

31 юли: Мащабно шоу в Кристианстад като част от популярния „RIX FM Festival“.

Международната кариера на родната певица продължава с пълна сила, а шведските медии вече отчитат огромен интерес към първите ѝ самостоятелни изяви на скандинавска почва.

