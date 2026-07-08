Голямо щастие за Дара

Голямо щастие в семейството на победителката на Евровизия Дара. Малката сестра на певицата празнува 17-ия си рожден ден.

Прекрасната Моника отбелязва повода на лодка заедно със своята кака и батко си Йордан. А от кадрите се вижда колко весело си изкарват тримата насред морето.

Семейството подготвя и специална изненада на тийнейджърката – торта с емблематичния цитат „Young and sweet, only 17“ от песента „Dancing queen“ на АББА.

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