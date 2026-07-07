Прогноза: Обявиха първа дата за президентските избори

"Президентските избори по мои сметки трябва да бъдат насрочени най-късно до 15 септември ориентировъчно, за да влезем в двумесечния срок преди изборния ден. Около 15 ноември най-късно трябва да бъде първият тур на президентските избори". Това прогнозира бившият председател на НС доц. Наталия Киселова пред Bulgaria ON AIR.

Тя открои "нов момент" със засилване на ролята на председателя на Централната избирателна комисия (ЦИК), като подчерта, че трябва да се направи внимателен прочит, тъй като става дума за колективен орган.

"Изборният кодекс и правилата, по които се произвеждат избори, винаги са най-политическите въпроси. 52-рото Народно събрание, тъй като има внесени три законопроекта вече, се захваща сравнително рано, като правилата ще важат за президентските избори", коментира още бившият председател на НС.

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