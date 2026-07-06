Кмет пише писмо до Радев, жалва се от хора на Демерджиев

Дългогодишният кмет на Габрово Таня Христова написа писмо до премиера Радев, в което го информира, че градът е подложен на натиск заради ескалираща битова престъпност и нарастващо етническо напрежение.

Писмото съдържа и остра критика срещу местната полицейска структура в Габрово, която се ръководи от комисар Илиян Иванов, назначен през май за втори път от министър Иван Демерджиев.

Повод за реакцията на кметицата станаха няколко поредни случая на масови сбивания в Габрово -на 6 май и на 19 юни, които предизвикаха остро гражданско недоволство и протести за сигурност в града.

В писмото си Христова посочва, че „местната полиция не подхожда с цялата строгост на закона“. Тя заявява, че органите на реда в града не осъществяват необходимата превантивна дейност, което е допуснало ескалацията на битовите сблъсъци и етническото напрежение.

Кметът подчертава, че мащабните инвестиции, които Община Габрово е направила в денонощно видеонаблюдение, остават безполезни заради „липсата на решителни действия на терен“ от страна на полицейските служители.

Тя настоява за спешна среща с премиера Радев и с вътрешния министър Демерджиев като предлага революционна законодателна промяна, която директно да отнеме правото на министъра еднолично да назначава „свои хора“ по регионите, а местните шефовете на ОДМВР да се избират пряко от гражданите, за да носят лична отговорност пред местната общност, а не пред централната власт в София.

Кметицата споделя в писмото и интересен емоционален детайл: "Като дъщеря на военен офицер съм възпитана в уважение към пагона. Хората, които носят пагон, нямат право на колебание“.

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