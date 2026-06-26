Мащабна акция срещу корупцията! Арестувани са държавни служители

Мащабна антикорупционна акция в Несебър завърши с арести на влиятелни държавни служители. Специализираната полицейска операция е проведена от Областната дирекция на МВР-Бургас в петък вечерта на територията на курортния град и съседното село Кошарица.

Арести на ръководни кадри

В хода на светкавичните действия на криминалистите са задържани между двама и петима души. По първоначална информация сред арестуваните личат имената на ръководителя и заместник-ръководителя на местното районно звено на ключова държавна служба. Източници от разследването посочват, че закопчаните са изключително влиятелни фигури на местно ниво.

Изземване на документация

Акцията е насочена срещу корупционни практики в морската община, като разследващите я определят като безпрецедентна по своите мащаби. Като част от процесуално-следствените действия се извършва и масово изземване на документи от офисите на държавното дружество. Към момента от Министерството на вътрешните работи все още запазват официално мълчание, тъй като оперативните действия на място продължават.

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