Мафия или тлъста застраховка. Какво се крие зад "Майбах"-а на Митьо Очите?

Разследващите органи нищят нова гореща версия около умишления палеж на луксозния автомобил „Мерцедес Майбах“, ползван от несебърския бос Димитър Желязков – Митьо Очите. Според публикация на Blitz.bg, освен версията за сплашване и поръчково отмъщение, криминалистите вече проверяват и вероятността зад инцидента да стои опит за мащабна застрахователна измама. Схемата обикновено се прилага от недобросъвестни собственици, които вземат скъпи коли на лизинг и инсценират унищожаването им, за да приберат тлъсти обезщетения от застрахователните компании.

Лъскавото возило със софийска регистрация, с което Очите се хвалеше дори в профила си в платформата TikTok, беше залято със запалителна течност и подпалено в края на миналия месец пред хотелски комплекс в Слънчев бряг. Огънят тогава наложи спешна евакуация на почиващите в района.

Междувременно полицията постигна сериозен пробив, след като при специализирана акция на ОДМВР-Бургас беше задържан прекият извършител на палежа. Оказа се, че това е 42-годишен криминално проявен и осъждан мъж от ямболското село Мамарчево. Срещу него вече са събрани неоспорими веществени доказателства, а Районният съд в Несебър му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Разплитането на случая продължава, като се изяснява кой е крайният поръчител и какъв е бил истинският мотив зад огнената вендета в курорта.