Палеж в кметство завърши със задържан

47-годишен осъждан мъж е задържан и обвинен за умишления палеж в сградата на кметството в град Тръстеник, Плевенско. Огънят е избухнал на 4 август в служебно помещение на третия етаж, като една стая е изгоряла напълно. Четири екипа на пожарната от Плевен и Долна Митрополия са успели да овладеят пламъците и да предотвратят разрастването им в останалата част от сградата. Обвиняемият е задържан за 72 часа, а прокуратурата ще поиска от съда да го остави за постоянно в ареста.

Пламъците нанесоха сериозни щети

При пожара са опушени стени с площ около 200 квадратни метра, а 20 квадратни метра от покривната конструкция са унищожени. Напълно е изгоряло и служебното помещение, откъдето е тръгнал огънят.

По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Районната прокуратура в Плевен. След проведените оперативно-издирвателни действия разследващите са установили 47-годишния мъж като предполагаем извършител.

Прокуратурата поиска задържане

Проверката показала, че мъжът вече е осъждан. С постановление на наблюдаващия прокурор той е привлечен като обвиняем за умишлен палеж.

Задържането му е удължено до 72 часа, за да бъде доведен пред съда. Прокуратурата ще настоява спрямо него да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.