Палеж в кметство завърши със задържан
47-годишен осъждан мъж е обвинен за огъня, който изпепели служебно помещение в Тръстеник
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47-годишен осъждан мъж е обвинен за огъня, който изпепели служебно помещение в Тръстеник
Сградата е построена през 1903 г.
Това е гаранция за реалната представителност на хората в малките населени места
Аварирала луминисцентна лампа е причина за избухването на пламъците
Гоцеделчевско село с 2200 жители скоро ще си има герб. Преди месец кметството в Мусомища обяви конкурс за изготвянето на селския символ. Нямаше никакв...
Транспарант с надпис "Господ е българин и е от село Клементово" украси днес кметството във варненското село. Транспарантът е по идея на познатия на вс...
Кметството в луковитското село Беленци бе отцепен от полицията заради ръчна граната, която се озовала по мистериозен начин в сградата. Боеприпасът е с...
Почти четири години след силното земетресение в Перник от 22 май 2012 г. заради последствия от него е затворена сградата на кметството в пернишкото се...
Над 4000 маскирани мъже, жени и деца ще танцуват за здраве и прогонване на злото до тъмно пред кметството в град Симитли. Уникалното кукерско шоу ще с...
Детски смях и много забавление изпълниха фоайето на община Благоевград във втората вечер на инициативата „Часът на приказния разказвач". Малчуганите с...
Акцията по събарянето на къщи в ромския квартал бе прах в очите ни, ще „погребем" законите, заяви председателят Иван Кременлиев Десетки протестиращи...
38 деца от Център по изкуствата в Благоевград подредиха пъстра изложба във фоайето на сградата на общината. Деветата изложба „Децата на Благоевград" п...
Без трите си компютъра осъмна кметството на село Стубел, съобщиха от областната дирекция на полицията в Монтана. Служителка сварила рано сутринта в с...
Общинските съветници, които идват за участие в работата на комисии или на сесия на местния парламент, няма да паркират колите си в алеята пред община...
Дългът по фактура е под 2000 лева, но с лихвите нараснал двойно По искане на общински съветник от Дупница бе наложен запор на сметките на общината. П...
София. Столичният общински съвет избра Наталия Илиева Стоянова за кмет на район "Слатина" днес. Това се случи след като досегашната кметица от ГЕРБ Ан...
Стара Загора. Сградата на старото кметство в старозагорското с. Калояновец е била опожарена посред бял ден. Сигналът за пожара е бил получен завчера о...
Благоевград. Кметът на община Петрич Вельо Илиев откри предколедно динамичната галерия за съвременно изкуство в сградата на общината. Проектът е на „А...
Тийнейджър и млад мъж са задържани, след като са податели фалшив сигнал за бомба в сградата на община Горна Оряховица. Криминалистите влезли бързо по...
Благоевград. Служители на община Симитли дискутираха с експерти на кръгла маса начините за оптимизация на административната структура. Кметството е б...