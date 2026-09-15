Вашингтон нанесе нов финансов удар по оста Москва-Техеран

Съединените щати нанесоха нов финансов удар в кампанията си за икономическа изолация на Иран, като този път под прицела попадна един от най-големите руски банкови гиганти. Американското министерство на финансите обяви санкции срещу ВТБ заради предполагаемо участие в заобикалянето на ограниченията срещу Техеран.

Според Вашингтон банката е изграждала кореспондентски отношения със санкционирани ирански финансови институции и е помагала за създаването на канали за търговия между Русия и Иран.

Няма да толерираме никаква подкрепа

Новите мерки са наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи - OFAC, която отговаря за американските финансови санкции.

Финансовият министър Скот Бесънт даде да се разбере, че ударът срещу ВТБ е част от далеч по-широка офанзива срещу финансовите канали на Иран.

„Министерството на финансите ще продължи да преследва и да разрушава онези, които предоставят материална, технологична или финансова подкрепа, позволяваща на иранския режим да поддържа терористичните си начинания“, написа Бесънт в Х.

„Министерството на финансите няма да толерира никаква подкрепа за режима и ще продължи да идентифицира, разкрива и изолира лицата, които подпомагат Иран“, добави той.

Само дни по-рано Бесънт предварително предупреди, че администрацията на Доналд Тръмп подготвя санкции срещу „голяма банка“, без тогава да посочи името й. Сега стана ясно, че става дума именно за ВТБ.

ВТБ е отворила път за милиарди

Американското финансово министерство представи и значително повече подробности за мотивите си.

Според ведомството ВТБ е откривала банкови офиси в Иран, за да засили финансовото взаимодействие между Москва и Техеран, а през последните три години е установила кореспондентски отношения със санкционирани ирански банки.

Американските власти твърдят още, че руската банка е предприемала действия за придвижване на милиарди долари замразени ирански активи и е участвала в изграждането на система за разплащания в национални валути чрез сметки в руски рубли и ирански риали. Целта според Вашингтон е била увеличаване на двустранната търговия и ограничаване на зависимостта от финансовата система, контролирана от Запада.

Така случаят вече не се представя просто като отделно банково нарушение, а като част от по-голямото икономическо сближаване между Русия и Иран.

ВТБ и без това е сред най-санкционираните банки

Новите мерки не означават, че ВТБ досега е била извън обсега на Вашингтон. Банката беше тежко санкционирана още през февруари 2022 г. след началото на руската инвазия в Украйна, а впоследствие срещу нея бяха наложени и допълнителни ограничения.

Сега обаче ВТБ е санкционирана и по американските правила, насочени конкретно срещу финансовия сектор на Иран. Това има значение, защото увеличава риска и за чуждестранни банки и компании, които продължават да поддържат отношения с нея.

Министерството на финансите предупреди, че чужди финансови институции, които продължат да работят с ВТБ след новото й включване в иранския санкционен режим, могат да се окажат изложени на още по-голям риск от вторични американски санкции.

По оценката на Вашингтон ВТБ вече е сред най-всеобхватно санкционираните финансови институции в света.

Тръмп засилва икономическата война с Иран

Мярката идва след повече от шест месеца конфликт между САЩ и Иран и е поредната част от кампанията на администрацията на Тръмп за максимално икономическо притискане на Техеран.

От началото на конфликта през февруари Вашингтон наложи серия от ограничения, насочени срещу иранския петролен износ, морските транспортни мрежи, доставките на оръжие, финансовите посредници, цифровите активи и авиационния сектор.

Само през последните седмици санкциите бяха разширени към банки и финансови посредници в други държави, както и към компании, които според американските власти помагат на Иран да получава достъп до валута, транспорт и технологии. Министерството на финансите нарича тази кампания Operation Economic Outcast и я представя като опит да бъдат прекъснати оставащите икономически връзки на иранския режим.

Ударът срещу ВТБ обаче е особено показателен, защото засяга не просто пореден посредник, а един от най-големите руски финансови играчи.