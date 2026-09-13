Руска банка с изненадващ ход за бъдещето си
Новият холдинг ще се фокусира върху вътрешната преработка на зърно и други селскостопански продукти
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Новият холдинг ще се фокусира върху вътрешната преработка на зърно и други селскостопански продукти
Руската банка ВТБ отказа да поднови договорите с международната асоциация на атлетическите федерации (ИААФ) за спонсорство. "Сътрудничеството отива къ...
Москва. Руската централна банка направи съобщение днес, че е затворила "Мастър-Банк" по подозрения, че банката пере пари, предаде АФП. Любопитен факт...