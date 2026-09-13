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Трезор спря кранчето на ИААФ

Трезор спря кранчето на ИААФ

Руската банка ВТБ отказа да поднови договорите с международната асоциация на атлетическите федерации (ИААФ) за спонсорство. "Сътрудничеството отива къ...

12 ноември | 22:35
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