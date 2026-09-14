Изоставен вагон с 20 диви котки се превърна в луксозен Airbnb - $350 на нощ

61-футов железопътен вагон, построен през 1906 г., прекарва десетилетия в селскостопански навес в Айдахо, където служи за склад за зърно и място за хранене на добитъка. Години наред той е просто изоставена част от железопътната история, докато едно семейство не вижда потенциала му.

През 2018 г. вагонът Washington, Idaho & Montana Railway Car 306 е в окаяно състояние – счупени прозорци, изгнили рамки, дебели пластове мръсотия и около 20 диви котки, които са го превърнали в свой дом.

Въпреки всичко семейство Френч решава да го купи за 3000 долара. Котките са преместени в близка плевня, а след това започва петмесечна работа по възстановяването на вагона.

Днес той е необичаен Airbnb, който се отдава за над 350 долара на нощ и е зает около 90% от времето.

Бащата видял историята там, където други виждали отпадък

Идеята идва от бащата на 29-годишния Айзък Френч. През декември 2018 г. той помагал на 90-годишния им съсед Лоял да разчисти снега около плевнята му.

Тогава забелязал дълъг навес с отворени страни. Под него стоял стар дървен железопътен вагон, който бил „едва разпознаваем“.

Благодарение на познанията си за железопътната история на района, бащата на Френч забелязал следи от боя в края на пътническата част. До счупените прозорци били останали цифрите 3, 0 и 6.

Те помогнали на семейството да установи самоличността на вагона – Car 306 на Washington, Idaho & Montana Railway, произведен от American Car & Foundry Company в Сейнт Чарлз, Мисури, през 1906 г.

Според Френч вагонът бил на имота още от 50-те години, след като железопътните релси били премахнати. Предишен собственик го купил за скрап, транспортирал го на около 16 километра до фермата и го превърнал в селскостопански склад. До момента, в който семейство Френч го открива, вагонът вече е понесъл десетилетия на занемаряване.

„Двадесет диви котки го бяха превърнали в свое царство“, разказва Айзък.

Баща му дори се шегувал, че когато се приближил до вагона, историята не го посрещнала – посрещнала го миризмата.

Самият Лоял не бил убеден защо някой би искал старото и разнебитено съоръжение. В крайна сметка обаче двете страни се договорили.

Цената била 3000 долара.

Две години търсят кой да го премести

Покупката обаче поставила семейството пред сериозен проблем – как да прекарат 61-футовия вагон до новия му дом.

В продължение на две години те търсили компания, която да се заеме с преместването. Повечето отказвали, след като видели размера и състоянието на вагона.

Операцията най-накрая се състояла през студения и влажен февруари 2020 г.

Тир теглил вагона в продължение на три часа по заледени и криволичещи селски пътища. Последното изкачване се оказало прекалено тежко за камиона и се наложило булдозер да го бута отпред, за да помогне при изкачването.

„Не мисля, че някой от нас напълно вярваше, че ще се случи, докато действително не се случи“, признава Френч.

Семейството само го връща към живот

След като вагонът пристига, първата задача е да бъде защитен от атмосферните условия.

Френч проектира дървена конструкция с покрив, вдъхновена от традиционната архитектура на железопътните гари. Братята му изграждат конструкцията над вагона.

Реставрацията продължава от януари до август 2020 г., но пандемията, която започва само седмици след преместването, прави проекта още по-труден, особено финансово.

„Парите бяха проблемната точка“, разказва Френч.

Семейството обаче успява да намали разходите благодарение на собствената си работа. Бащата и братята му се заемат с водопровода и електрическата инсталация. Самият Айзък шлифова дървото, работи с епоксидна смола, месинг и надписите.

Приятел на семейството изработва ръчно меден полилей, а майка му намира и подрежда всички антики в интериора.

Особено ценна за реставрацията се оказва снимка на вагона от 1906 г. Благодарение на нея семейството може да види как е изглеждал оригиналът, вместо да възстановява детайлите по предположения.

Те пресъздават внимателно златните надписи, възстановяват прозорците и почистват месинговите елементи.

„Това са детайли, които отнемат абсурдно много време и които повечето гости никога няма съзнателно да забележат. Но именно те карат всичко да изглежда истинско, а не тематично“, казва Френч.

Старият навес всъщност го е спасил

Дървото на вагона се оказва в много по-добро състояние, отколкото семейството очаквало след десетилетия в навеса.

По-голямата част от оригиналния материал може да бъде запазена. Епоксидна смола е използвана за възстановяване на някои изгнили участъци около прозорците.

„Този грозен селскостопански навес е спасил живота му. Точно това, което го е карало да изглежда безполезен, всъщност го е запазило“, отбелязва Френч.

От товарен вагон до луксозно преживяване

През август 2020 г. реставрацията приключва и Car 306 получава нов живот като Airbnb.

Семейството запазва оригиналното разпределение на вагона, но превръща отделните му части в комфортно място за престой.

Бившето пощенско отделение става основна спалня. Товарната зона е превърната в луксозна баня. Пътническата част се превръща в уютен кът за четене с газова печка тип „коремче“ и малък кухненски бокс, проектиран така, че да се слива с оригиналната дървена облицовка.

Днес престоят в необичайния железопътен Airbnb струва над 350 долара на нощ, а вагонът е зает приблизително 90% от времето.

По думите на Френч инвестицията се е изплатила още през първата година.

Така вагон, който някога е изглеждал като огромна и непрактична развалина, а десетилетия наред е служил за склад във ферма, се превръща в едно от най-необичайните места за нощувка – без да губи почти нищо от историята си.